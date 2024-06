BRB fecha parceria com seguradora para comercialização de consórcios e de capitalização

O Banco BRB e a CNP Seguradora firmaram parceria por um prazo de 20 anos. O acordo estabelece a comercialização de consórcios e de capitalização de forma omnichannel em toda a rede de distribuição do banco, que tem presença em 93% do território nacional.

A parceria com a CNP é estratégica e tem como foco o incremento do portfólio de produtos, melhora da experiência dos clientes e posicionamento do BRB como um banco completo, moderno e inovador.

Os mercados de consórcios e de capitalização no Brasil têm tido um crescimento significativo e a parceria também tem a expectativa de impulsionar os negócios. Segundo dados da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (Abac), o setor teve um crescimento de 25% no volume de recursos negociados só em 2023, movimentando mais de R$ 316 bilhões. Já o mercado de capitalização movimentou mais de 30 bilhões no mesmo período.

“A parceria com a CNP Assurances, por meio de sua representante no Brasil, vai incrementar ainda mais o nosso portfólio de produtos, reafirmando a nossa posição de banco completo junto aos clientes. A união com a CNP, que é referência no mercado, potencializa a capacidade de oferta do banco na cadeia de valor de consórcios e capitalização, elevando também a qualidade da oferta dos serviços ao nosso público”, afirma o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.

A CNP Seguradora é filial brasileira da francesa CNP Assurances – seguradora global com faturamento anual de 36 bilhões de euros. A empresa segue no crescimento de seu projeto de multiparcerias no mercado brasileiro, e agora consolida sua expansão com um banco do porte do BRB.

“A parceria com um banco como o BRB é muito importante para nosso projeto de expansão de multiparcerias no Brasil e na América Latina”, explica Maximiliano Villanueva, CEO da CNP Assurances na América Latina. “Temos como propósito oferecer produtos de qualidade, realmente úteis, e que contribuem para o planejamento financeiro de empresas, famílias e pessoas. O BRB terá um papel fundamental nesse objetivo”, conclui.

*Com informações da Agência Brasília.