BRB estará na primeira corrida automobilística em aeroporto no Brasil

Patrocinador dos pilotos brasilienses Lucas Foresti e Pedro Cardoso, banco vai participar com um carro especial

O Banco de Brasília (BRB) vai marcar presença na primeira corrida automobilística comercial realizada em um aeroporto no Brasil, como banco oficial da Stock Car. Neste fim de semana (9 e 10), o Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, recebe a terceira etapa da Stock Car Pro Series. A iniciativa também marca as comemorações dos 70 anos do aeroporto, inaugurado em fevereiro de 1952.

O BRB, que patrocina ainda dois pilotos brasilienses da categoria, Lucas Foresti e Pedro Cardoso, vai participar com um carro especial. Cardoso, piloto mais jovem do grid, disputará a prova com um modelo nas cores vermelha e preta, representando o banco digital Nação BRB FLA, parceria do BRB com o time de maior torcida do país, o Flamengo.

Pedro Cardoso participará com um carro especial, representando a parceria do BRB com o Flamengo | Foto: Divulgação/Stock Car

“O BRB acredita no poder transformador do esporte, por isso apoia e patrocina diversas modalidades esportivas”, afirma o presidente do banco, Paulo Henrique Costa. “Participar do automobilismo, que está no DNA do brasileiro, e poder estar presente em uma corrida especial e inédita, é motivo de orgulho para todos nós.”

A Stock Car Pro Series contará, também, com a participação dos fãs do automobilismo, com o espaço Fan Push, onde o público pode ajudar a turbinar os carros dos competidores. A ideia é premiar cinco pilotos com mais um push, botão utilizado para injetar potência no motor e aumentar a velocidade do automóvel durante a corrida.

Cada pessoa pode votar em até três pilotos. A votação aberta aos fãs do esporte está disponível. Para escolher os pilotos que devem receber o benefício adicional, basta acessar o site da Stock Car.

Com informações do BRB e Agência Brasília