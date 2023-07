BRB amplia presença nacional e chega a João Pessoa

As inaugurações das duas primeiras agências do BRB na cidade paraibana, a unidade de Epitácio e de Tambaú, foram realizadas na tarde desta quinta

O BRB segue e avança em sua linha de planejamento estratégico com expansão nacional. No Nordeste, fisicamente a partir desta quinta-feira (27), à cidade de João Pessoa, um dos principais municípios da região e capital da Paraíba, receberá duas agências do banco.

As inaugurações das duas primeiras agências do BRB na cidade paraibana, a unidade de Epitácio e de Tambaú, foram realizadas na tarde desta quinta. No total, serão nove agências no estado que serão ponto de atendimento para os 35,5 mil servidores municipais e demais clientes. Recentemente, o BRB venceu licitação e assumiu a gestão da folha de pagamentos da Prefeitura de João Pessoa pelos próximos cinco anos.

“João Pessoa é uma das principais capitais do país, referência no turismo no Nordeste e da economia na região. Chegar com o BRB aqui é motivo de orgulho para todo o time do banco que começou, em 2019, uma jornada de transformação e expansão, ganhando relevância e importância no mercado bancário brasileiro. Nossos 56 anos de história nos deram vasta experiência e afinidade com o servidor público, e é assim que chegamos para gerir a folha de pagamentos da Prefeitura de João Pessoa. Nosso foco será trazer um atendimento de excelência junto aos servidores, além de trazer o BRB para perto de diferentes setores da economia local, possibilitando acesso ao crédito para pessoas jurídicas e pessoas físicas com atuação no setor privado”, afirma o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.

Os salários dos servidores públicos ativos, aposentados e pensionistas de João Pessoa já serão pagos pelo BRB, a partir da folha de pagamento de agosto. O processo de abertura de conta é rápido, simples, e pode ocorrer via aplicativo.

A folha de pagamento da Prefeitura de João Pessoa é a terceira sob gestão do BRB. O banco ainda processa, com exclusividade, as folhas do Tribunal de Justiça de Alagoas e do Governo do Distrito Federal, onde o BRB nasceu e mantém firme suas raízes.

As agências inauguradas hoje estão inseridas no novo modelo de atendimento de varejo do BRB, baseado em eixos de ambiência das agências, melhoria de processos, reposicionamento da Rede de atendimento e nova segmentação de clientes.

Os pontos de atendimento do BRB em João Pessoa possuem layout desenhado para proporcionar uma experiência omnichannel ao usuário, com telas touch que permitem a integração dos canais físicos e digitais. Os recursos contribuem para oferecer os serviços e a experiência de um banco completo aos usuários.

Os outros sete pontos de atendimento serão inaugurados nos próximos 45 dias, também em João Pessoa.

Com mais de 7,3 milhões de clientes, atualmente o BRB já está presente, seja de forma física ou digital, em 93% dos municípios brasileiros, todas as regiões do Brasil, e 39 países. Fisicamente, o banco está instalado nos estados do Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e, agora, na Paraíba.

*Com informações da Agência Brasília