Brazlândia terá curso gratuito de empreendedorismo digital neste mês

Moradores da cidade terão oportunidade de aprofundar os conhecimentos em técnicas de marketing em aulas presenciais

“Empreender já faz parte do on-line. Acredito que o movimento comece primeiro pelas redes sociais para depois ganhar o mundo físico”, comenta Pedro Marra, cerimonialista que, em 2017, deu início ao seu projeto “Noiva e Música”, que oferece assessoria e cerimonial completo para casamentos, destination wedding e, agora, uma consultoria on-line para noivos e profissionais interessados em entender como funciona a organização de um casamento. “A intenção era agregar fornecedores e ser uma plataforma de divulgação do trabalho de empresas que amam casamentos. Desde então, já fizemos 15 eventos ao vivo”, acrescentou o empresário. Estar atento às mudanças tecnológicas e trazer o on-line para o próprio negócio é algo cada vez mais comum e necessário, principalmente diante do imediatismo que pede o mundo atual.

Construir estratégias a partir de dados e métricas, e entender o comportamento do consumidor, é fundamental para aproximar marcas de seus públicos de forma personalizada e assertiva. Não à toa, 94% das empresas apostam no marketing digital como estratégia de crescimento, segundo a pesquisa Maturidade do Marketing Digital e Vendas no Brasil, de 2019. Pensando nisso, e para ajudar os pequenos empreendedores e quem deseja se profissionalizar nas diversas áreas que o marketing abrange, o Instituto Eu Ligo, com apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal (SDE-DF), lança o projeto de formação profissional Empreender Inclui. A iniciativa vai passar por diversas regiões administrativas, e a primeira será em Brazlândia, entre os dias 24 e 29 de janeiro, no Estacionamento da Administração da cidade, com aulas pelos períodos da manhã, tarde e noite. O curso ofertado será de Empreendedorismo Digital – Técnicas de Marketing.

Entre os tópicos, o conteúdo inclui a importância de um bom planejamento de marketing e apresentará conceitos como público-alvo, persona e inbound. Ao longo das aulas, os estudantes conhecerão técnicas para impulsionar negócios nas principais redes sociais e aprenderão a transformar plataformas cotidianas como WhatsApp, e-mail e sites em ferramentas de marketing. Temas como gestão de crise, marketing de afiliados, tráfego e importância do Google também estão incluídos. “Acredito que os movimentos que têm um bom apelo, têm tudo pra dar certo”, desenvolve Pedro Marra. “O nosso projeto (Noiva e Música), por exemplo, começou no on-line e quatro meses depois já estava com um evento presencial”, acrescentou.

“Ampliando o conhecimento de jovens e adultos, conseguimos capacitá-los para as novas realidades do mercado e, dessa forma, promover a inclusão social e profissional. A nível pessoal, cada um será capaz de conquistar melhores oportunidades de trabalho, melhoria na renda e, assim, mais qualidade de vida”, comenta Stella de Domênico, presidente do Instituto Eu Ligo. Com a melhoria de vida dos trabalhadores e a possibilidade de estruturar pequenos negócios, o projeto espera garantir que esses profissionais atinjam condições mínimas de crescimento autossustentado. O ensino, desta forma, reúne um compilado de conhecimentos fundamentais de marketing digital, voltado para jovens e adultos, a partir de 15 anos de idade, com desejo de iniciar ou aprimorar o próprio negócio, com atendimento prioritário para pessoas com deficiência.

A escolha do curso, como conta Stella de Domênico, presidente do Instituto Eu Ligo, partiu do Mapa do Trabalho, elaborado pela Confederação Nacional da Indústria. O documento aponta que o Brasil terá que qualificar 10,5 milhões de trabalhadores nos níveis superior, técnico e formação inicial e continuada (iniciação, qualificação e aperfeiçoamento profissional) até 2023. “As profissões ligadas à tecnologia estão entre as que terão maior crescimento nos próximos anos no Brasil, entre elas podemos destacar: informática, marketing digital, economia criativa, entre outras e vão demandar 2,8 milhões de vagas para formação profissional”, discorre a dirigente.

Stella chama atenção ainda, para a opinião de diversos especialistas, que apontam a queda no nível de qualificação digital e o descompasso entre as competências requeridas para a ocupação de novos postos de trabalho e o perfil de oferta disponível de mão de obra podem explicar o alto índice de desemprego. “Ao investir na qualificação profissional da população, em situação de risco social pelo desemprego e/ou inatividade, é um dos desafios do Instituto Eu Ligo. Nesse contexto, o projeto Empreender visa o fortalecimento e desenvolvimento dos pequenos empreendedores, formais e informais, com objetivo de aumentar sua participação na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”, continuou a porta-voz.

Marketing como ferramenta essencial

A chegada da pandemia acelerou ainda mais a necessidade de reinventar e digitalizar processos, potencializando a demanda por profissionais de marketing digital, estratégia de crescimento da maioria das empresas, como aponta a pesquisa. Como explica Juliana Nóbrega, professora de marketing no CEUB, o mundo digital é um ambiente cada vez mais importante e indissociável nas vidas das pessoas, e a tendência é que a linha entre o on e o offline seja cada vez mais tênue, sobretudo após a disseminação do 5g, que virá ao longo desse ano. “Provavelmente, muito em breve, não conseguiremos mais pensar em empreender noutro ambiente que não seja o digital, porque mesmo em indústrias mais tradicionais, a tecnologia digital levará a produção para outros patamares de produtividade, garantindo mais eficiência dos recursos, reduzindo custos, aumentando a qualidade, etc”, avalia a especialista. Na perspectiva de Juliana, entender e implantar o online nos serviços ofertados é uma urgência. “Será muito difícil que organizações consigam manter competitividade operando de forma analógica. Não será mais uma opção”, argumenta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para quem deseja começar, as dicas da professora para dar o primeiro passo é começar pela mentalidade. “O mundo digital é muito novo e é natural que nossos processos mentais ainda se desenvolvam por meio de esquemas analógicos. Mas precisamos de um olhar novo, de uma alma nova. É preciso compreender que o mundo digital não trata de digitalizar os processos que já existem, mas de criar novos processos, aproveitando qualquer possibilidade que a tecnologia pode mediar”, esclarece Juliana.

Na sua avaliação, trata-se de uma quebra de paradigma, portanto, uma dica que ela dá é trocar o “não” pelo “como”. “Ao invés de pensar ‘não é possível digitalizar esse processo’, o empreendedor deve pensar ‘como digitalizar esse processo?’. Automaticamente, as ideias começam a fluir, se nos abrirmos para outros padrões”, sintetiza, acrescentando ainda que, na prática, o empreendedor pode começar pela parte mais crítica do seu negócio, pela área onde ele sente mais dor e adotar as tecnologias que ele tem à disposição. “Não é obrigatório investimentos vultuosos, muitas vezes as tecnologias gratuitas já trazem grandes ganhos, inclusive de aprendizado”, finaliza Juliana Nobrega.

Ao contrário do que as pessoas podem pensar, a docente do CEUB vê em Brasília muita veia empreendedora. “A cidade é muito receptiva às novas ideias e valoriza muito o comércio local”, defende. Juliana argumenta ainda que, no serviço público, que é uma importante área de trabalho na capital federal, o empreendedorismo digital também pode trazer incontáveis contribuições. “Nós temos muitas demandas sociais, e pensar num serviço público mais ágil e mais abrangente é pensar em bases mais justas, em mais bem-estar social. Com todas as possibilidades de gestão de dados, por exemplo, que a tecnologia pode propiciar, podemos pensar em inúmeros avanços no serviço público”, aclara. Outra área que, conforme pontua a especialista, promete grandes avanços, é na inteligência das cidades, e esse é outro caminho para o qual Brasília já foi pioneiramente pensada. “Nós temos um potencial enorme para sermos uma referência em empreendedorismo digital em diversas áreas”, finalizou.

Serviço:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Curso Empreendedorismo Digital – Técnicas de Marketing

Quando: 24 a 29 de janeiro, com turmas no período da manhã: 8h às 12h / tarde: 14h às 18h / noite: 18h30 às 22h30

As inscrições estão abertas até 23 de janeiro para residentes do DF e podem ser feitas diretamente no Estacionamento da Administração Regional de Brazlândia, onde ocorrerão as aulas, ou pelo site da Even3. Quem se inscrever deve comparecer ao local entre os dias 17 e 23 deste mês para fazer a conclusão da matrícula.