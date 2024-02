Brazlândia recebe força-tarefa “Combate à Dengue”

Trabalho conjunto dos órgãos do GDF busca eliminar focos do mosquito Aedes aegypti e conscientizar população sobre medidas preventiva

Neste sábado (3), a Secretaria de Saúde promove a quarta edição da força-tarefa “Combate à Dengue”, na sede da Administração Regional de Brazlândia, a partir das 7h A secretária de Saúde, Lucilene Florêncio, estará presente na ação às 9h30. A iniciativa busca eliminar os focos do mosquito Aedes aegypti e conscientizar a comunidade local acerca das medidas de prevenção.

O trabalho de enfrentamento é realizado junto a diversos órgãos do Governo do Distrito Federal (GDF): Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), Defesa Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Vigilância Sanitária, Serviço de Limpeza Urbana (SLU), Companhia de Saneamento Ambiental (Caesb).

Mais de 30 profissionais de Saúde da Família estarão na Tenda da Dengue, também instalada no local, das 7h às 19h, para oferecer atendimento aos casos suspeitos e às demandas agudas. Será ofertada também vacinação de rotina para todas as idades e de covid-19 a grupos prioritários. O Carro da Vacina fará ainda rota entre as quadras da região. Vale lembrar que nesse rol não entra o imunizante contra a dengue, uma vez que o Ministério da Saúde aguarda por tradução da bula para definir uma data de distribuição.

Equipes compostas por dez Agentes Comunitários de Saúde (ACSs), 40 Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde (Avas) e 300 bombeiros militares também irão percorrer a cidade em visitas domiciliares para identificação de focos do mosquito, orientações de prevenção e encaminhamento de pessoas que apresentarem sintomas da doença. Os grupos estarão acompanhados por seis carros “fumacê”, espalhando o inseticida na região. A Novacap e o SLU, por sua vez, disponibilizarão 46 caminhões basculantes e 12 pás mecânicas para a retirada de lixo, entulho e inservíveis descartados incorretamente.

Serviço

Quarta edição do Combate à Dengue em Brazlândia

Data: Sábado, 3 de fevereiro

Horário: 7h às 19h

Local: Administração Regional de Brazlândia – Setor Tradicional Quadra 16

Visita da Secretária de Saúde às 9h30