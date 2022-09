Brazlândia prestigiada com investimentos nas áreas urbana e rural

Em visita à Festa do Morango neste sábado (10), Ibaneis Rocha (MDB) listou o que já foi feito e o que fará pela região administrativa

Se nos últimos três anos e nove meses Brazlândia saiu do esquecimento e ganhou infraestrutura no campo e na cidade, o futuro é ainda mais promissor. É o que garante o governador Ibaneis Rocha (MDB) em visita à Festa do Morango neste sábado (10).

O candidato à reeleição participou do tradicional evento e listou os feitos na cidade e se comprometeu a levar mais obras e ações no campo, como o asfaltamento de áreas rurais, e também a reforma do hospital da cidade.

“Brazlândia tem uma área rural bastante produtiva. Exemplo disso é essa Festa do Morango, onde nós temos a oportunidade de ver não só os produtores de morango, mas também todo o artesanato e a floricultura aqui da região. É uma festa completa e a gente tem que prestigiar e apoiar esses empreendimentos que cuidam, principalmente, do pequeno agricultor. Nossa visão é estar ao lado dos produtores rurais”, disse o chefe do Executivo.

Ibaneis caminhou pela feira e cumprimentou moradores. Ouviu demandas e agradecimentos pelas obras que entregou na área da saúde e da infraestrutura, sendo que uma das mais importantes em andamento é a reforma da rodoviária. “Trabalhamos muito por Brazlândia. Iluminamos quase toda a cidade com lâmpadas de LED, reformamos a Feira Permanente, a Agência do Trabalhador, 34 escolas, entregamos uma UPA e uma Escola Técnica. Brazlândia foi muito privilegiada em nosso governo, estamos fazendo a cobertura da Feira Popular, estamos com a licitação para a reforma do Hospital de Brazlândia em andamento para que a gente faça essa importante obra para a cidade”, acrescentou o emedebista.

Artesã há 42 anos, Kátia Gonçalves levou seus produtos para vender na Festa do Morango e reconheceu o trabalho de Ibaneis para o setor em que atua. “Ele nos deu dignidade para trabalhar. O artesanato era visto como um hippie, um sem terra. Hoje, não. Temos nossa carteira de trabalho e ele deu dignidade para a nossa classe, abriu portas para o trabalho, veio ver nosso trabalho e sou Ibaneis ontem, hoje e amanhã, sempre que ele estiver na política”, agradeceu.

De fato, Ibaneis trabalhou pelos artesãos do DF. O número de profissionais cadastrados subiu de 7,4 mil em 2019 para 12,6 mil em 2022. Ou seja, a categoria cresceu 78% em três anos e meio, sendo que nenhuma atividade promovida pela Secretaria de Turismo teve custo para o artesão. Esse mercado injeta R$ 184 milhões por ano na economia do DF, o que demonstra a sua força e representatividade.

A 26ª Festa do Morango reúne centenas de produtores locais. Em 2021, o DF comercializou mais de oito mil toneladas de morango, cultivados em 181,366 hectares. Além de Brazlândia, a região com maior produção, a hortaliça também é plantada em Ceilândia, Gama, Paranoá, Pipiripau, São Sebastião, Sobradinho, Taquara e Vargem Bonita.