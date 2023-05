Brazlândia ganha nova rotatória e via em Planaltina manutenção

‌Localizada a cerca de 10 km do centro de Planaltina, a Comunidade Morumbi reúne cerca de 15 mil moradores, segundo o administrador

Finalizando mais uma semana, o programa GDF Presente entregou o nivelamento de um trecho não pavimentado de 8km na Comunidade Morumbi, em Planaltina. No local, em quatro dias de serviço, foram usadas 64 toneladas de Resíduos de Construção Civil (RCC), cedidas pelo Serviço de Limpeza Urbana (SLU).

‌“A via estava com várias valas, buracos, causados pelas chuvas, e que impossibilitavam o tráfego da comunidade”, conta o coordenador do Polo Nordeste, Guilherme Tabosa. Com a execução do serviço, segundo ele, o tráfego da população – a pé, de carro ou ônibus – foi facilitado.

‌Localizada a cerca de 10 km do centro de Planaltina, a Comunidade Morumbi reúne cerca de 15 mil moradores, segundo o administrador regional Wesley Santos. “Com a manutenção, conseguimos garantir a segurança destas pessoas, sobretudo das crianças, já que o trecho dá acesso às escolas do Monjolo, do Morumbi e do Vale Verde. Além de melhorar o deslocamento das pessoas entre as chácaras”, avalia.

Segurança viária

Em Brazlândia, a equipe do Polo Oeste segue trabalhando na construção de uma rotatória no final da DF-435, junto ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER). “É uma adequação para o trânsito de ônibus escolares e para a linha de transporte urbano. O pessoal tinha dificuldade em manobrar na via e é uma rua importante, que dá acesso a várias chácaras”, afirma.

“Os ônibus não estavam entrando na via porque, como lá não tem saída, não conseguiam fazer o retorno. Fizemos o pedido da criação do balão ao governador Ibaneis Rocha e logo fomos atendidos. Certamente, significa mais conforto para a população”, diz o administrador regional de Brazlândia, Marcelo Gonçalves. Na região, também foram executados serviços de drenagem.

‌Participação popular

Solicitações de melhorias, bem como elogios e críticas, podem ser registrados no site da Ouvidoria, pelo número 162 ou diretamente nas administrações regionais. É possível pedir reformas em quadras poliesportivas, recapeamentos de vias, podas de árvores etc.

As informações são da Agência Brasília