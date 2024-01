Brazlândia ficará sem água nesta quinta (11)

Ainda assim, a companhia esclarece que a normalização do fornecimento de água pode ocorrer de forma gradual a partir do horário programado para o término da manutenção

Algumas áreas de Brazlândia ficarão sem água nesta quinta-feira (11). Segundo a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), a suspensão é necessária para a realização de serviços de melhoria no sistema de abastecimento.

O fornecimento será interrompido entre 9h e 18h e deve afetar as quadras 1, 2, 3, 4 (lotes 1 a 37), 5 e 6 (blocos A e B) do Setor Norte, além do Setor de Oficinas e do Centro Com Diversões (CCD). No Setor Sul, ficam sem água as quadras 1, 2 e 4.

Ainda assim, a companhia esclarece que a normalização do fornecimento de água pode ocorrer de forma gradual a partir do horário programado para o término da manutenção. Além disso, todas as residências devem ter uma reserva de água com o volume correspondente ao consumo médio diário. A medida visa prevenir transtornos durante a suspensão do fornecimento.

As informações são da Agência Brasília