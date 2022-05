Caso os serviços sejam finalizados antes dos horários previstos, as redes serão reestabelecidas sem aviso prévio

As regiões de Brazlândia e Park Way ficarão sem energia nesta terça-feira (10). Segundo a Neoenergia Distribuição Brasília, serão realizados serviços de troca de transformador e recondutoramento da conexão com o equipamento e da rede de média tensão.

Caso os serviços sejam finalizados antes dos horários previstos, as redes serão reestabelecidas sem aviso prévio.

Veja locais e horários:

Brazlândia

Horário: 8h30 às 12h

8h30 às 12h Locais: ntrequadras 24/26; a QN 1, Bloco A, lotes 1 a 5, 7, 9, 11, 13 a 16, 18 a 76, 25-A, 26-A, 49-A, 50-A, 80 a 82, 84, 86, 88, 90, 92 a 96, 98, 100, 102, 104 e 106 a 110; SCDN, Feira Central – Boxes 77/78, 80, 81, Feira Permanente – Box 84, FRQN 1, Lote 37, Quiosque 29

Horário: 9h30 às 17h

9h30 às 17h Locais: EQN 6/8, Lote 3, Quiosque 37; a QN 5, lotes 23, 39, 41 a 43, 47 a 49, 53, 55, 57, 59 a 61 e 63; e, na QN 8, o Lote 37

Park Way

Horário: 7h30 às 11h

7h30 às 11h Locais: Setor de Mansões, Quadra 15, conjuntos 5 a 7