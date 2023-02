Brazlândia comemora a volta da folia segura

“O que me chamou mais atenção é a organização e a segurança que nos deixa tranquilos para brincar o Carnaval.”

Após dois anos de desfiles suspensos por conta da pandemia do coronavírus, o BrazFolia retomou a cena carnavalesca de Brazlândia e esteve presente na sexta e no sábado sem muita alegria, diversão e complicações. O evento conta com uma programação versátil para todos os públicos.

“Sou morador de Vicente Pires e sempre venho aqui prestigiar o melhor Carnaval de rua, que só acontece em Brazlândia, uma cidade que eu amo de coração e que nos traz muita alegria”, disse Jaime Pereira, 65, que levou os amigos para a festa na cidade. “O que me chamou mais atenção é a organização e a segurança que nos deixa tranquilos para brincar o Carnaval.”

A volta da folia a Brazlândia também repercutiu entre os comerciantes locais, como o lojista Guilherme Sousa, 52, que afirmou: “Estávamos precisando da volta desse evento que atrai muitos turistas e, além de beneficiar os quiosqueiros, movimenta também o comércio de rua”.

A BrazFolia é realizada em um espaço de 3 mil metros quadrados na Orla do Lago Veredinha, local considerado o cartão-postal da cidade.

A estrutura conta com uma área toda coberta e apoio da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil, posto médico com ambulâncias e brigadistas, além de banheiros químicos, tudo para garantir tranquilidade aos foliões.

Confira, abaixo, a programação deste domingo (19) da BrazFolia.

Domingo (19)

→ 17h30 às 19h: Escola de Samba Águia Imperial

→ 19h às 19h30: sonorização com DJ

→ 19h30 às 20h10: Bloco Sou Prazer

→ 21h às 21h30: sonorização com DJ

→ 21h30 às 23h30: Reder Matos

→ 23h330 às 1h: Banda Terminal Zero

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segunda (20)

→ 18h30 às 19h30: sonorização com DJ

→19h30 às 21h: Art Sublime

→ 21h às 21h30: Willian Sorriso

→ 21h30 às 23h: Banda Magia

→ 23h às 23h30: sonorização com DJ

→ 23h30 às 1h: Banda Squema Seis.

*Com informações da Agência Brasília