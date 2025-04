Brasilienses e turistas aproveitam a Sexta-feira Santa no Jardim Botânico e no Zoológico de Brasília

Famílias, turistas e moradores da capital aproveitaram o feriado prolongado para curtir os espaços ao ar livre da cidade. Centenas de pessoas escolheram a Sexta-feira Santa (18) para visitar o Jardim Botânico (JBB) e o Zoológico de Brasília, que estão com acesso gratuito devido ao programa do Governo do Distrito Federal (GDF), Lazer Para Todos, que estendeu a entrada franca desde a quinta-feira (17) a segunda-feira (21).

Brasiliense, o analista jurídico Ramon Lopes, 36 anos, levou a filha Luana, 2, para conhecer os animais no Zoológico. O preferido da menina foi o elefante. “Vi como uma oportunidade de mostrar animais que ela ainda não conhece e também porque eu e minha esposa, quando crianças frequentávamos bastante o Zoológico, então quisemos passar essa cultura para ela”, revelou.

A gratuidade foi uma surpresa boa para a família. “Chegamos aqui cedo para não pegar fila e foi superagradável descobrir que estava com entrada franca no feriado. Sem dúvidas, com o acesso de graça, o fluxo de entrada é mais rápido e, como mais pessoas visitam, isso é importante para o comércio, para quem tem lanchonete ou vende lanches aqui”, analisou.

A dentista Gabriela Moreira, 25, também reuniu a família no Zoológico. Ela, o marido Alessandro e a filha Izie vieram de Tocantins, para passar o feriado na capital federal. “A gente costuma passar as datas comemorativas em Brasília. Vi que a entrada estava de graça, então quis trazer a minha filha. Estamos amando a experiência. É um ambiente bem espaçoso e dá para ver que os animais são bem cuidados”, comentou.

O Zoológico foi o destino escolhido pela dentista Krislibiane Tomish, 40, para um dia com o marido Alexandre e os três filhos Catherine, Sophie e Alexandre. “Viemos de Goiânia para trazer as crianças para essa experiência de ver os animais e interagir com a natureza. Brasília é uma cidade que a gente sempre vem por ser muito cultural”, disse. “Não sabíamos que estaria de graça e foi uma surpresa boa, porque deu para economizar bem”, completou.

O diretor-presidente do Zoológico de Brasília, Wallison Couto, comemorou a ampla visitação do público. “É uma grande satisfação abrir as portas do nosso Zoológico gratuitamente durante o feriado prolongado. É uma oportunidade valiosa para promover a educação ambiental e sensibilizar a população sobre a importância da conservação das espécies ameaçadas”. Até o último domingo, o Zoo já havia acumulado 30.400 visitantes gratuitos pelo programa.

Incentivo

O Jardim Botânico de Brasília também atraiu vários frequentadores nesta sexta-feira. O advogado Marcelo Santos, 45, disse que o passeio aconteceu graças ao incentivo da gratuidade. “Já tinha muito tempo que a gente não vinha. A última vez que a gente veio a Luna tinha apenas 1 ano. Com toda a certeza o acesso gratuito foi o que nos fez estar aqui hoje”, disse.

Já a professora Thaís Macedo, 42 anos, descobriu a gratuidade apenas quando chegou ao local. Ela e os familiares marcaram um piquenique para comemorar o aniversário da mãe. “Foi uma coincidência e uma grata surpresa termos marcado o aniversário aqui bem no dia da gratuidade”, afirmou. “Acho que é uma iniciativa importante porque a população mais carente não tem como acessar esse espaço se ele não for gratuito”, acrescentou. Desde o início do programa, o JBB recebeu 9.569 visitantes gratuitamente.

Lazer para Todos

O Lazer para Todos foi instituído em 27 de março pelo governador Ibaneis Rocha por meio do decreto nº 47.009, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). O programa estabelece a entrada gratuita ao Jardim Botânico e ao Zoológico de Brasília aos domingos e feriados. A execução fica a cargo da Secretaria de Meio Ambiente (Sema-DF), do Jardim Botânico de Brasília e do Zoológico de Brasília.

Devido ao feriado da Semana Santa e ao aniversário de Brasília, o GDF estendeu o programa. Serão cinco dias de gratuidade de quinta-feira a segunda-feira. O Zoológico funcionará todos os dias, das 8h às 16h. Já o Jardim Botânico de Brasília estará aberto de quinta-feira a domingo, das 9h às 17h. Na segunda-feira, o espaço ficará fechado para manutenção seguindo as normas internas do JBB.

*Com informações da Agência Brasília