Brasilienses adaptam história em quadrinhos para jogo de ação que captura movimentos faciais

Marcelo Thompson

Jornal de Brasília/Agência de Notícias CEUB

A desenvolvedora independente de jogos S.E.R.A Games Studio se inspirou na trajetória épica do personagem bíblico Josué em busca da Terra Prometida para desenvolver e lançar um novo jogo, o Overcoming Fear – A Saga de Josué.

Os jogadores vivenciam os conflitos internos de Josué e enfrentarão desafios de tirar o fôlego. A tecnologia empregada permite que o jogador se veja nos movimentos do personagem. Para viabilizar o game, o estúdio colocou a campanha para financiamento coletivo.

Confira o teaser do jogo

O diretor criativo do estúdio, Tiago Pacheco, promete uma história envolvente, com ação, batalhas épicas e personagens complexos e cativantes. “Isso tudo em um jogo com gráficos muito reais, trilha sonora original e qualidade impressionante”, disse.

Para outra desenvolvedora, esse seria o projeto mais ambicioso do estúdio brasiliense. “É importante nós trazermos essa visibilidade para a capital. “Brasília tem muito potencial. Temos algumas dificuldades com os impostos, mas acredito que com o projeto do marco legal dos games vai nos ajudar e ajudar a levar o Overcoming Fear para frente.

Ela diz que outro trunfo é a participação do dublador Ricardo Juarez (que trabalhou como o Kratos em “O God of War”) como criador da voz do personagem. “Acredito que somos pioneiros em trazer uma voz original para o jogo, trazer o Juarez não para dublar a fala de alguém, mas sim para criar a voz do nosso personagem.”

Saiba mais sobre a criação do jogo e a captura dos movimentos faciais

Origens

A inspiração para o jogo veio de casa. Em 2018, o filho estava com bastante dificuldade na matéria de história na escola. “O Thiago sugeriu que nós fizéssemos um jogo para ajudá-lo a aprender, e foi assim que começamos a entrar nesse ramo, e temos projetos de jogos sendo desenvolvidos que são voltados para as escolas”.

O diretor Thiago Pacheco disse que tem planos de lançar jogos gratuitos também para que mais pessoas possam conhecer o trabalho da empresa. “As pessoas podem esperar de Overcoming Fear é algo semelhante ao God of War, mas com essa pegada de revisitar a história de Assassins Creed”