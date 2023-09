Brasiliense vence mais uma etapa da Copa São Paulo Light de Kart

Terceiro na tomada de tempos, Álvaro assumiu a liderança logo no início da primeira corrida e ligou o modo turbo vencendo com boa vantagem

O brasiliense Álvaro Medeiros alcançou, pela terceira vez consecutiva, a vitória na Copa São Paulo Light de Kart, nesse sábado (16), no kartódromo Aldeia da Serra. O piloto mirim conquistou o ponto de volta mais rápida nas duas provas, que confirma a liderança na categoria.

Terceiro na tomada de tempos, Álvaro assumiu a liderança logo no início da primeira corrida e ligou o modo turbo vencendo com boa vantagem. Com a inversão do grid dos cinco primeiros na segunda disputa, o piloto fez boa largada e partiu para cima o líder. Tomou a posição na quinta volta, e assim como na primeira prova, alcançou a vitória com quase quatro segundos de vantagem.

“A regularidade no início da temporada e estas três vitórias mostram a grande evolução do Álvaro ao longo da competição. Mas o trabalho continua forte porque ainda temos a etapa final do segundo turno e a rodada tripla para definir o campeão de 2023. O nosso foco a partir de agora é o Brasileiro de Kart, no RS, e estamos todos com boas expectativas em relação ao desempenho do piloto preferido da galera”, comentou o coach Alex Grigoletto, usando o termo conquistado por Álvaro Medeiros, numa votação on line durante a Copa Brasil de Kart.

O Open do Brasileiro será disputado no último final de semana de setembro e a primeria fase do Nacional, de 09 a 14 de outubro, ambos no kartódromo Internacional Techspeed, em Nova Santa Rita-RS.