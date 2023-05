Brasiliense é campeão Sul-Brasileiro de kart

A trajetória do jovem atleta nesta modalidade começou quando ele tinha 9 anos, depois de assistir seu primo disputando provas

Acabou ontem (27) a 26ª edição do Campeonato Sul-Brasileiro de kart, que aconteceu no Kartódromo Beto Carreiro, em Penha, Santa Catarina. E depois de muita disputa, Artur Hoff, de 14 anos, tornou-se o campeão da categorias Júnior, com tempo de 14:55,326.

A trajetória do jovem atleta nesta modalidade começou quando ele tinha 9 anos. Hoje, ele é líder do Campeonato Paulista de Kart, o mais disputado do Brasil.

“O primo dele, Gabriel Lemos, é mais velho e já corria, e Artur assistir todas as corridas dele e pediu para correr também. Hoje, ele treina no Guará, e tem uma rotina intensa de treinamentos, que concilia também com a escola”, revelou seu pai, Renato Hoff.