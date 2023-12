Brasiliense é campeão Júnior da Copa São Paulo Light de Kart

Depois de uma ótima campanha, Artur chegou à etapa final quase com as mãos no título, com 12 pontos de diferença para o segundo colocado

Berço de grandes atletas de diferentes modalidades, Brasília vem se mostrando também a casa do Kart. No último sábado (9), aconteceu a corrida final da Copa São Paulo Light, em Interlagos, maior pista do Brasil. Artur Hoff, de apenas 14 anos, foi o grande campeão da categoria Júnior.

O torneio é longo e complicado. Foram 10 etapas disputadas durante o ano todo, com 16 pilotos de vários estados brasileiros na categoria Júnior. E depois de uma ótima campanha, Artur chegou à etapa final quase com as mãos no título, com 12 pontos de diferença para o segundo colocado.

Na tomada de tempo, que foi realizada na sexta-feira, o piloto brasiliense fez o 5º melhor tempo, com cautela, buscando evitar uma batida. Na terceira e última bateria, com o título já conquistado, Artur pode ser mais agressivo, largou em 2º e assumiu a liderança com uma boa margem de tempo para o vice.

Agora é aproveitar as festas de final de ano com o título de campeão, mas a premiação só acontece em janeiro, com uma solenidade na Federação Paulista – a ser realizada com os campeões de todas as categorias. Além de Artur, na Júnior, Brasília também ganhou o prêmio na categoria Mirim, com o jovem Álvaro Medeiros.

Prateleira cheia

Esse título conquistado na Copa São Paulo Light de Kart chega para encher ainda mais a prateleira de troféus do jovem Artur, que neste ano também venceu a 26ª edição do Campeonato Sul-Brasileiro de kart, que aconteceu no Kartódromo Beto Carreiro, em Penha, Santa Catarina.

Depois de uma disputa intensa, Hoff, que começou sua trajetória no esporte com 9 anos, tornou-se o campeão da categoria Júnior, com tempo de 14:55,326.