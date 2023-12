Álvaro Medeiros é campeão Mirim da temporada 2023 da Copa SP Light de Kart

Com pilotos de todo o país e alguns de fora, em 10 etapas e com grids significativos, a Copa SP Light pode ser considerada um mini brasileiro

O piloto brasiliense, Álvaro Medeiros encerra a temporada 2023 com chave de ouro. Depois dos títulos de vice-campeão Sul-brasileiro, campeão da Copa Brasil e do Brasiliense de Kart, neste sábado (09) confirmou mais um triunfo em um dos campeonatos mais disputados do país, a Copa São Paulo Light.

Por reunir pilotos de todo o país e alguns de fora, em 10 etapas e com grids significativos, a Copa São Paulo Light pode ser considerada um mini brasileiro. A Mirim, por exemplo, alinhou em média 20 karts nas 22 corridas da temporada 2023.

Álvaro Medeiros conquistou o título máximo da categoria pela regularidade. Foram duas pole positions, 10 vitórias, três segundo lugares, um terceiro, três quartas colocações, um sexto lugar, um sétimo, um oitavo e dois abandonos. Marcou ainda três voltas mais rápidas.

Levando em conta o resultado das etapas foram três vitórias consecutivas – 6ª, 7ª e 8ª – dois segundo lugares, um quarto, três quinta colocações e um sexto lugar somando 83 pontos, três a mais que o vice-campeão. “A dedicação e a vontade de vencer do Álvaro alinhados ao trabalho de desenvolvimento de pilotagem e do equipamento resultaram numa evolução muito grande. Os títulos coroam todos estes esforços e encerramos esta temporada com a certeza de que estamos no caminho certo. Ano que vem tem mais e se Deus quiser, conquistaremos novos títulos e quem sabe, algum internacional”, conta Alex Grigoletto, preparador e coach de Álvaro Medeiros.

“Quero agradecer a minha equipe, os meus pais e amigos pelo apoio e torcida. Quando eu crescer não sei se vou correr de carro ou de Fórmula, só sei que hoje o kart é o meu esporte preferido e quero ser um grande campeão”, enfatizou o piloto de 8 anos de idade.