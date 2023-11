Brasília vai voltar a operar voos para o aeroporto Santos Dumont, no Rio

A medida impedia a realização de voos com origem e destino no Aeroporto de Brasília, já consolidado como um importante hub logístico do país

Atendendo a um pedido do governador Ibaneis Rocha, o ministro de Portos e Aeroportos (MPor), Silvio Costa Filho, revogou a resolução do Conselho Nacional de Aviação Civil (Anac) que limitava a operação do Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, a voos com chegadas e partidas a um raio de 400 km. A medida impedia a realização de voos com origem e destino no Aeroporto de Brasília, já consolidado como um importante hub logístico do país.

A decisão foi tomada após amplo debate do Governo do Distrito Federal (GDF) com o governo federal, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e a Prefeitura do Rio de Janeiro. “A limitação dos voos para o Santos Dumont estava prejudicando essa importante ligação entre Brasília e o Rio de Janeiro. A revogação vem em boa hora, o ministro Silvio Costa teve sensibilidade em atender o nosso pedido e quem ganha é a população”, comemorou o governador Ibaneis Rocha.

De acordo com o Planalto, a previsão é de que a revogação seja publicada no Diário Oficial da União (DOU) ainda nesta semana. Com a decisão, o Santos Dumont passa a operar sem restrição de destinos, mas com um limite de 6,5 milhões de passageiros, medida que passará a vigorar a partir de janeiro.

O secretário de Turismo do Distrito Federal, Cristiano Araújo, destaca que a capital federal opera como importante ponto de conexão entre aeroportos nacionais e internacionais, especialmente por estar situada no centro do país. “O Aeroporto de Brasília é uma parada estratégica pela sua centralidade. Essa não era uma demanda exclusiva do GDF, mas de toda nossa população que volta a ter essa alternativa para voos com destino ao Rio de Janeiro”, explica.

Os números ajudam a dar a dimensão da importância logística do Aeroporto de Brasília para o restante do país. Atualmente, a capital federal conta com o único terminal brasileiro com voos para os 26 estados e duas pistas operando simultaneamente, permitindo a conexão de milhões de passageiros aos mais diferentes destinos nacionais e internacionais.

Dados divulgados pelo Ministério do Turismo mostram que, de janeiro a setembro deste ano, chegaram a Brasília 35.418 turistas de fora do país, sendo 12.771 da América do Norte (36,06%) e 10.449 da Europa (29,5%). Este número é 89,76% maior que o registrado no mesmo período do ano passado, quando houve um total de 18.665 turistas internacionais.

*Com informações de Ian Ferraz e Victor Fuzeira, da Agência Brasília