Brasília sedia Liga das Nações de Vôlei Feminina

A Secretaria de Esporte e Lazer (SEL) traz para Brasília a etapa da Liga das Nações de Vôlei Feminina. A competição ocorre durante os dias 13 a 18 deste mês, na Arena BRB Nilson Nelson, e vai receber as seleções do Brasil, Estados Unidos, Japão, Alemanha, Coreia do Sul, Croácia, Sérvia e Tailândia.

A Liga das Nações Feminina é um evento anual de destaque no vôlei feminino, organizado pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB). A competição recebe o apoio da SEL, que destinou recurso próprio para viabilizar a realização do evento em Brasília. “Esse campeonato exerce um papel fundamental quando se trata da manutenção do vôlei brasileiro como um dos melhores do mundo, permitindo o desenvolvimento e a valorização da modalidade, além de ser uma excelente oportunidade para revelar novos talentos”, afirma o secretário de Esporte e Lazer, Julio Cesar Ribeiro.

“Além do impacto positivo no que diz respeito à geração de emprego e renda, o evento também contribui para o fortalecimento da visibilidade de nossa cidade como um importante local para sediar grandes eventos”, completa o secretário, ao falar sobre o incentivo da pasta à modalidade.

Os ingressos para os jogos já estão disponíveis para venda no site da Eventim, mas também podem ser adquiridos na própria Arena BRB Nilson Nelson durante os dias de competição.

Liga das Nações

Na Liga das Nações Feminina, as principais seleções nacionais de vôlei feminino do mundo se enfrentam em uma série de etapas ao longo da temporada. Os países participantes jogam entre si em partidas de alto nível, visando alcançar a fase final do torneio. A competição é composta por três fases – de grupos, de classificação e final.

Confira datas e horários dos jogos:

Terça-feira (13)

17h30 – Croácia x Estados Unidos

21h – Japão x Sérvia

Quarta-feira (14)

17h30 – Alemanha x Tailândia

21h – Brasil x Coreia do Sul

Quinta-feira (15)

14h – Tailândia x Estados Unidos

17h30 – Japão x Coreia do Sul

21h – Brasil x Sérvia

Sexta-feira (16)

14h – Japão x Alemanha

17h30 – Coreia do Sul x Croácia

21h – Sérvia x Tailândia

Sábado (17)

14h – Brasil x Alemanha

17h30 – Japão x Estados Unidos

21h – Sérvia x Croácia

Domingo (18)

10h – Brasil x Estados Unidos

14h – Tailândia x Croácia

17h30 – Alemanha x Coreia do Sul

*Com informações da Agência Brasília