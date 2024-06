Brasília recebe torneio mundial de beach tennis até domingo (16)

Nesta terça-feira (11), foi lançado oficialmente o ITF Sand Series Brasília Classic 2024, um dos mais importantes torneios de beach tennis do mundo. O evento, que ocorrerá de quinta (13) a sábado (15), na Arena BRB, conta com o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer do DF (SEL-DF). O evento é uma realização da Federação Brasiliense de Tênis, com a chancela da Confederação Brasileira de Tênis (CBT) e da Federação Internacional de Tênis (ITF).

O secretário de Esporte e Lazer do DF, Renato Junqueira, destacou a crescente popularidade do beach tennis e a importância do apoio governamental ao esporte. “O beach tennis está em ascensão. Percebemos isso pela quantidade de solicitações de apoios que têm chegado até nós. Estamos muito satisfeitos em fazer parte desse processo e contribuir para o fortalecimento da modalidade aqui no DF”, ressalta.

Vitória Marchezini, a primeira brasileira campeã do Sand Series, em 2021, ao lado de Marcela Vita, também expressou a conexão especial com a capital federal: “Brasília tem um significado especial na minha trajetória.” Este ano, ela competirá ao lado da paulista Sophia Chow.

A programação do torneio começou na segunda-feira (10) com o ITF BT50. O qualifying do Sand Series Brasília Classic ocorre na quarta-feira (12), e a chave principal, tanto masculina quanto feminina, será disputada de quinta a sábado (13 a 15). No domingo (16), o evento será encerrado com o ITF BT10.

Programação

10/6 e 11/6 – ITF BT50

12/6 – ITF Sand Series Brasília Classic – Qualifying

13/6 a 15/6 – ITF Sand Series Brasília Classic – Chave Principal

16/6 – ITF BT10

