Brasília receberá etapas do Mundial de Vôlei de Praia e do Circuito Brasileiro 7k

O Governo do Distrito Federal (GDF) anunciou em coletiva de imprensa que receberá três etapas de grandes torneios de vôlei de praia: o Circuito Mundial de Vôlei de Praia e o Circuito Brasileiro 7k das categorias adultas e Sub-19.

O Circuito Brasileiro adulto vai do dia 24 de abril até o dia 28, nos estacionamentos 12 e 13 do Parque da Cidade. O Brasileiro Sub-19 vai do dia 28 até o dia 1º de maio. Do dia 1º de maio ao dia 5, será realizada a etapa do Circuito Mundial. A entrada para assistir os jogos é gratuita.

Estiveram presentes no evento a vice-governadora Celina Leão, o secretário de Esportes e Lazer, Renato Junqueira, o presidente da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), Radamés Lattari e também a jogadora de vôlei de praia e símbolo da luta contra o câncer de mama, Fabíola Constâncio.

A vice-governadora Celina Leão relembrou que há 13 anos uma etapa do Circuito Mundial não era realizada em Brasília. “É muito bom podermos trazer de volta o Circuito Mundial, que foi realizado pela última vez em 2011”.

O Secretário de Esportes e Lazer, Renato Junqueira ressaltou também a importância da capital federal sediar torneios mundiais. “É importante trazer esses eventos internacionais porque isso aquece nosso setor hoteleiro, bares e restaurantes”.

Renato relembrou também que 2024 é um ano olímpico. “Em um ano de Jogos Olímpicos, teremos os melhores jogadores atuando aqui na capital”.

Mais informações sobre os torneios podem ser encontradas no site da CBV.