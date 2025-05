Brasília recebe corrida que une esporte e solidariedade para incentivar a doação de sangue

A capital federal será palco de uma iniciativa que alia saúde, esporte e solidariedade. No dia 21 de junho, a Corrida Tá no Sangue promete movimentar Brasília com uma programação que vai além da prática esportiva: o evento busca conscientizar a população sobre a importância da doação de sangue, essencial para o funcionamento do sistema público de saúde do Distrito Federal.

Organizada pelo Grupo Band — que reúne a TV Band e a Rádio BandNews FM Brasília — em parceria com a Fundação Hemocentro de Brasília (FHB), a prova terá início às 17h, com largada no Memorial dos Povos Indígenas, ao lado do Memorial JK.

“É uma oportunidade de reunir a comunidade, promover a saúde e reforçar a importância da doação de sangue, fundamental para garantir o atendimento a quem precisa. Cada doação pode salvar até quatro vidas”, afirma o presidente da FHB, Osnei Okumoto.

As inscrições já estão abertas e, em valor promocional, custam R$ 79,90. “Fizemos questão de manter um valor acessível para que mais pessoas possam participar, seja para correr, caminhar ou apoiar a causa da doação de sangue”, reforça Okumoto.

Com percursos de 5 km e 10 km, a corrida premiará com troféus os três primeiros colocados de cada categoria, masculina e feminina. Todos os participantes que completarem o trajeto receberão medalha de participação. A cerimônia de premiação está marcada para as 18h30, no mesmo local da prova.

Coleta externa e kits

A entrega dos kits dos atletas será feita no dia 17 de junho, na Faculdade Mackenzie, uma das patrocinadoras do evento. Na ocasião, o Hemocentro promoverá uma coleta externa de sangue, das 9h às 16h, ampliando o alcance da campanha solidária.

O kit inclui camiseta, sacola, cantil de água, número de peito com chip, medalha e itens de pós-prova.

Hemocentro de Brasília

A Fundação Hemocentro de Brasília é responsável por coordenar o sistema de sangue da capital, abastecendo 100% da rede pública do DF e hospitais conveniados, como o Hospital da Criança de Brasília (HCB), o Hospital Universitário de Brasília (HUB), a Rede Sarah e o Hospital das Forças Armadas (HFA).

Para ser doador, é necessário ter entre 16 e 69 anos (menores precisam de autorização e documento do responsável), pesar mais de 51 kg e estar em boas condições de saúde. Algumas situações impedem a doação temporariamente, como gripe (15 dias após o fim dos sintomas), covid-19 (10 dias), dengue clássica (30 dias) e dengue hemorrágica (seis meses).

A Corrida Tá no Sangue une a prática esportiva ao compromisso com a vida, lembrando que solidariedade também pode ser um gesto de saúde.