Brasília recebe 1ª reunião do Conselho nacional de Bombeiros do Brasil

Uma das principais pautas da LIGABOM neste ano será o combate aos incêndios florestais nos Biomas brasileiros

Nos dias 17 e 18 de abril de 2023, acontece em Brasília a Primeira Reunião Ordinária do Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil, LIGABOM.

A LIGABOM é uma iniciativa nacional que busca aproximar os comandos das Corporações, compartilhar aprendizados, desafios e estreitar os laços entre as forças.

Composta por Corpo de Bombeiros Militares dos 26 estados federativos e do Distrito Federal, a LIGABOM 2023 tem como uma de suas principais pautas neste ano o combate aos incêndios florestais nos Biomas brasileiros e outros assuntos estratégicos, sempre em busca de mais integração entre as Corporações e benefício para a sociedade.

A abertura ocorreu às 9h do dia 17 de abril no Salão de Reunião 3 do edifício sede da Ministério da Justiça com a presença do Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino de Castro, o Secretário Nacional de Segurança Pública, Francisco Tadeu Barbosa de Alencar, o presidente da LIGABOM, Cel CBMMT, Alessandro Borges Ferreira e os Comandantes dos Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal.

Serviço

Primeira reunião ordinária do conselho nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil

LOCAL : Ministério da Justiça e Academia de Bombeiro Militar do DF – ABMIL.

DATA : 17 e 18 de abril de 2023.