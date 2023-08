Brasília recebe 10ª edição do Circuito Praia do Cerrado de Futevôlei

O evento vai movimentar o estacionamento 13 do Parque da Cidade Sarah Kubitschek, reunindo atletas da modalidade de destaque

Brasília vai receber, entre os dias 30 de agosto e 3 de setembro, a 10ª edição do Circuito Praia do Cerrado de Futevôlei. O evento vai movimentar o estacionamento 13 do Parque da Cidade Sarah Kubitschek, reunindo atletas da modalidade de destaque nacional e internacional.

Com apoio do Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL), de mais de R$ 590 mil, o evento será aberto ao público e terá transmissão pelo canal do YouTube Futevôlei Brasil. As disputas contarão com a participação de mais de 500 atletas, entre eles, as multicampeãs Natália Guitler e Vanessa Tabarez, a decacampeã do mundo, Lana Miranda, os campeões mundiais Sandrey Santos e Fabrício Enrique e o atual campeão brasileiro, o brasiliense Guilherme Perrone.

Para o secretário de Esporte e Lazer, Julio Cesar Ribeiro, a décima edição do Circuito Praia do Cerrado de Futevôlei consolida a capital federal como cenário ideal para receber competições da modalidade. “Com a realização desta edição estamos quebrando diversos paradigmas. Não temos praia, mas temos o cerrado, a beleza e o clima da nossa cidade, que são totalmente favoráveis para a realização deste evento. Além disso, o nosso apoio chega para potencializar a visibilidade da modalidade”, destaca.

Neste ano, 220 duplas disputam oito categorias, sendo quatro no masculino, incluindo a categoria master, para homens acima dos 40 anos de idade, e quatro no feminino.

A programação inclui ainda a realização de clínica especial para crianças de um projeto social e do instituto Esporte e vida de Sobradinho, no dia 31 de setembro, quinta -feira.

Programação

30 de agosto (quarta-feira)→ 18h – Iniciante Feminino

31 de agosto (quinta-feira) → 18h – Série “C” Masculino

1º de setembro (sexta-feira) → 9h: Série “B” Masculino (Qualify) → 14h: Série “B” Feminino (Qualify) → 18h: Série “C” Masculino (Finais)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

2 de setembro (sábado) → 9h: Feminino Profissional → 9h: Master +40 → 14h: Masculino Profissional

3 de setembro (domingo)→ 9h: Iniciante Masculino→ 10h: Feminino Profissional (Finais)→ 14h: Masculino Profissional (Finais)