Brasília Kart Series agita o final de semana com corridas, simuladores gratuitos e outras atrações

O Kartódromo Ayrton Senna, no Guará, será o ponto de encontro dos amantes da velocidade neste fim de semana, com a realização da terceira etapa do Brasília Kart Series (BKS). O evento, promovido pela Federação de Automobilismo do Distrito Federal (FADF) com apoio do Governo do Distrito Federal (GDF), começa nesta sexta-feira (23), com treinos oficiais e sorteio dos motores, e segue com provas abertas ao público no sábado (24) e domingo (25).

Cerca de 100 pilotos participarão da competição profissionalmente, em categorias que vão desde o Mirim até o Sênior, passando por 2T e F400. O investimento da Secretaria de Esporte e Lazer do DF (SEL-DF), no valor de R$ 4.497.737,50, garante a montagem da estrutura do evento e benefícios diretos aos competidores, como fornecimento de pneus, combustível e motores sorteados, além da redução nos custos de inscrição e aluguel de karts.

“O nosso objetivo é fazer de Brasília o maior hub do automobilismo regional. Estamos construindo o maior campeonato regional do Brasil e pretendemos repetir esse modelo em 2026, ampliando ainda mais o alcance”, afirma Renato Constantino, presidente da FADF.

Além das corridas, o evento terá uma programação voltada para toda a família. Haverá simuladores gratuitos de corrida, praça de alimentação com food trucks, área coberta e arquibancada para o público. Uma das atrações mais esperadas é o kart rental, modalidade de aluguel em que qualquer pessoa pode correr nas pistas profissionais por R$ 80, valor subsidiado. Para comparação, o custo médio em kartódromos indoor é de R$ 130 a R$ 140.

Segundo Constantino, a aposta no kart rental tem dado resultados concretos: “Percebemos que 35 pilotos que começaram no rental no ano passado migraram para o kart profissional este ano. É uma porta de entrada importante para novos talentos.”

A terceira etapa faz parte de um calendário com oito etapas ao longo de 2025 — as duas primeiras ocorreram em janeiro e abril. Quem quiser competir nas próximas edições pode se inscrever pelo site brasiliakartseries.com.br até o meio-dia do dia anterior à etapa. É necessário possuir a Cédula Desportiva Nacional de 2025, estar filiado à FADF e estar com as mensalidades em dia. Pilotos convidados são isentos da taxa.

Programação completa:

Sexta-feira (23):

• Até as 23h – Treinos oficiais

Sábado (24):

• 7h às 18h – Tomadas de tempo, provas e premiação

• 19h às 22h – Kart rental aberto ao público

Domingo (25):

• 13h às 23h – Kart rental aberto ao público

A entrada é gratuita e o evento promete combinar esporte, lazer e incentivo ao automobilismo local.

Com informações da Agência Brasília