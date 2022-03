Brasília ganha primeira rota de mototurismo construída por motociclista no país

O cantor Jorge Recife fará “esquenta” dos motociclistas e a banda Bartô Blues vai recepcionar a todos no retorno do passeio

A Secretária de Turismo do DF, Vanessa Mendonça, lança, neste domingo, 13 de março, a primeira rota de mototurismo construída por motociclistas no Brasil. O projeto criado pela Setur-DF contou com apoio de 8 lideranças do seguimento e será celebrado por meio de um passeio pelo Eixo Monumental, percorrendo importantes atrativos de Brasília como Catedral, Torre de TV, Congresso e Praça dos Três Poderes, até a Ponte JK. A largada e chegada serão na Praça do Cruzeiro, atrás do Memorial JK, a partir das 8h30. O cantor Jorge Recife fará “esquenta” dos motociclistas e a banda Bartô Blues vai recepcionar a todos no retorno do passeio.

O percurso contará com cerca de 300 motociclistas e tem previsão de duração de uma hora. O evento destaca, ainda, a representatividade feminina no motociclismo.

O miniguia que também será lançado no domingo servirá para orientar tanto os motociclistas quanto os ciclistas do DF, com sugestões de passeios e diversão turísticos aos visitantes da cidade. “Nossa capital oferece uma experiência única e inédita que vai inserir Brasília no circuito internacional de mototurismo” informa a Secretária Vanessa Mendonça.

O Distrito Federal tem a sexta maior frota circulante de motos do país, com 439.156 motociclistas percorrendo diariamente as ruas e avenidas da capital, segundo o Detran-DF. Além disso, a Rota Sobre Rodas também vai atender 86 mil ciclistas cadastrados nos grupos de pedal do DF. As duas categorias juntas somam 525.156 pessoas, o que corresponde a 16% da nossa população. Segundo as estatísticas do Detran, o número de motos cresceu 44% no DF, em 2021.

Serão quatro roteiros de passeios:

Rota Histórica – Circuito misto urbano/off Road, iniciado em Planaltina e que leva o visitante aos principais pontos históricos do DF e ao circuito rural.

Rota Concreto – Baseada no Eixo Monumental, apresenta a Brasília moderna, com início na Torre de TV.

Rota Cênica/Aventura – Com início na Torre Digital, viaja para a Fercal e seus atrativos naturais.

Rota Contorno do Plano – Começa na Rua das Motos, no Setor de Oficinas do Sudoeste, e corta a cidade até o Parque Nacional, passando pelo Varjão, Lago Norte, Ponte JK e Orla do Lago.

SERVIÇO:

O que: Lançamento Rota Brasília Sobre Rodas

Data: 13/3/2022

Horário: 8h30

Local: Praça do Cruzeiro