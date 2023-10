Brasília é destaque internacional com a realização do World Triathlon Cup

O evento, que retorna ao Brasil após um intervalo de 19 anos, representa um marco significativo no calendário esportivo nacional

A capital federal se prepara para receber de 15 a 19 de outubro o World Triathlon Cup de Brasília. O evento, que retorna ao Brasil após um intervalo de 19 anos, será na Ponte JK e representa um marco significativo no calendário esportivo nacional, atraindo atletas de mais de 20 países.

Durante o mesmo mês, a cidade sedia também uma série de competições de alto nível. A programação inclui o Campeonato Brasileiro de Duathlon, o Campeonato Brasileiro de Cross Triathlon, o Campeonato Brasileiro de Triathlon Longa Distância e de Aquabike, o Campeonato Brasileiro de Aquathlon e o Campeonato Brasileiro de Triathlon Sprint.

A soma desses eventos forma a MultiSports Week, uma semana dedicada ao triathlon. O Secretário de Esporte e Lazer interino, Renato Junqueira, destacou a importância do evento para o Distrito Federal. “Essa conquista não apenas consolida a capital brasileira como o centro das atenções do triathlon brasileiro, como também impulsiona significativamente a economia local, além de promover a prática esportiva e o fomento do turismo na região”, ressalta.

O evento no Distrito Federal poderá abrir portas para a candidatura da região como sede do Mundial de MultiSports da Federação Internacional – World Triathlon em 2027.

Confira a programação dos próximos eventos:

7/10 – Campeonato Brasileiro de Duathlon

8/10 – Campeonato Brasileiro de Cross Triathlon

12/10 – Campeonato Brasileiro de Triathlon Longa Distância

12/10 – Campeonato Brasileiro de Aquabike

13/10 – Campeonato Brasileiro de Aquathlon

14/10 – Campeonato Brasileiro de Triathlon Sprint.

Com informações da Agência Brasília