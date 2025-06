Brasília Design Week 2025 movimenta a capital com encontros entre arte, propósito e inovação

A Brasília Design Week 2025 segue movimentando a capital federal com uma programação gratuita, diversa e espalhada por diferentes espaços da cidade. Desde a abertura, no dia 17 de junho, o evento já atraiu milhares de visitantes ao Museu Nacional da República e a outros pontos do Distrito Federal, com exposições, desfiles, palestras, oficinas, circuitos e experiências que unem tradição e inovação.

Um dos destaques desta sexta-feira (21) é a oficina O Poder da Fala, conduzida pela escritora Ilona Criadora, no anexo do Museu da República, a partir das 14h. Voltada para designers, arquitetos, artesãos, criativos e demais interessados em desenvolver habilidades de comunicação, a atividade abordará técnicas essenciais de fala, influência e performance para vídeos e apresentações públicas. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo Sympla, com link disponível na bio do Instagram oficial da BDW (@bsbdesignweek).

Também na sexta, o público poderá conferir o Circuito Design Brasília, a Feira de Design de Joalheria e o talk Arte e Design, que contará com a participação dos especialistas Carlos Alberto Mendes de Oliveira, Valéria Pena-Costa e Flávia Rangel. Os detalhes completos, com locais e horários, estão disponíveis no perfil do evento nas redes sociais.

Com o tema Memória, Design e Futuro, a edição de 2025 propõe um mergulho na identidade cultural do país por meio do olhar de designers, artistas, criadores e empreendedores de todo o Brasil. Na abertura oficial, a curadora Caetana Franarin definiu o evento como “um encontro afetivo entre memória, passado e futuro, que nos ajuda a compreender o crescimento do design, da arte e da cultura no DF”.

A realização é do Desponta Brasil e do Instituto Brasil de Economia Criativa, com correalização da Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário (Abimóvel) e apoio do Governo do Distrito Federal, por meio da Vice-Governadoria e das secretarias de Turismo (Setur), Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) e Cultura e Economia Criativa (Secec).

Para a vice-governadora Celina Leão, a BDW 2025 reforça o protagonismo da capital no cenário criativo nacional. “Nossa cidade é um celeiro de talentos que ajudam a fortalecer a capital como referência no universo do mercado criativo. Mais que um evento, a BDW25 celebra a união entre identidade, cultura e economia criativa”, afirmou.

A programação completa da Brasília Design Week 2025 está disponível no Instagram oficial: @bsbdesignweek.

Com informações da Vice-Governadoria do Distrito Federal (VGDF)