Brasília deixa ranking de melhores cidades para empreender

O Índice de Cidades Empreendedoras (ICE) 2022, que foi divulgado nesta quarta-feira (16), indicou algumas movimentações de posições. Brasília, São Bernardo do Campo, Jundiaí e Rio de Janeiro, que estavam no Top 10, perderam suas vagas

Além deles, Porto Alegre, São José dos Campos e Osasco também mudaram de posição, mas dessa vez subindo na colocação. São Paulo, por outro lado, se manteve em primeiro lugar, sendo seguido por Florianópolis. Em quarto, está Vitória, que também manteve seu lugar na colocação.

O estudo foi criado pela Endeavor e, nesta edição, foi produzido pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap). O levantamento foi feito com base em dados de 2021 e é o principal raio-x do ambiente de negócios brasileiro.

O levantamento serve como norteador para o avanço do setor, revelando para gestores públicos quais aspectos precisam ser valorizados ou melhorados nas cidades. Os dados apresentados se baseiam em sete fatores determinantes para o sucesso do empreendedorismo: ambiente regulatório; infraestrutura; mercado; capital financeiro; inovação; capital humano; e cultura empreendedora.

A publicação está em sua 6ª edição e desta vez foi possível fazer uma comparação mais ampla com o estudo anterior, porque nesses dois relatórios os indicadores de empreendedorismo e os municípios analisados foram expandidos e padronizados.

“No ranking geral o empreendedorismo continua concentrado em cidades do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, mas um olhar mais aprofundado por área nos permite ver que municípios do Nordeste e Norte também têm experiências bem-sucedidas relevantes. Essas experiências podem e devem ser replicadas no contexto pós-pandemia que vivemos, especialmente porque uma das marcas da atualidade é o rompimento das barreiras físicas e a instalação permanente dos negócios digitais no país”, destaca o presidente da Enap,

Diogo Costa. Segundo ele, o empreendedorismo é o motor da produtividade e do crescimento econômico: “Toda a transformação digital, ambiental e social que precisamos enfrentar começa com uma transformação empreendedora”.

“O Índice de Cidades Empreendedoras é uma contribuição relevante da Enap para evoluir o debate sobre empreendedorismo no Brasil, apresentando indicadores que guiam os formuladores de políticas públicas das cidades brasileiras no desenvolvimento de ecossistemas mais propícios para o crescimento das empresas” complementa a diretora de Relações Institucionais e Governamentais da Endeavor, Renata Mendes.

As informações são do Ministério da Economia