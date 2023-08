Brasília: BIOTIC como epicentro da inovação tecnológica da cidade

Localizado estrategicamente no DF, o Biotic com seus milhões de metros quadrados, tem sido aclamado como o “novo Vale do Silício” brasileiro

Brasília está se transformando em um exemplo de cidade inteligente e modernidade. Em meio a essa renovação, o Parque Tecnológico de Brasília, o Biotic, emerge como um campo próspero para empreendedores de tecnologia da capital.

Luiz Filipe Guerra, jovem empreendedor de 31 anos, é um testemunho desse potencial. Há cerca de três anos, fundou a Atmos, uma startup que opera dentro do Biotic. Esta empresa, focada em soluções energéticas, reflete a nova onda de inovação que tem tomado conta da cidade.

“A Atmos nasceu no CDT da UnB, e depois passou pela Cotidiano, aceleradora que também encontra-se atualmente no Biotic. Aqui, as startups, como a nossa, encontram o ambiente ideal para crescer, buscando investimentos e ampliando o impacto social de seus projetos”, explica Guerra. Sob sua gestão, a Atmos desenvolveu dispositivos IOT com inteligência artificial para eficiência energética de refrigeradores, ajudando as empresas a reduzirem o consumo de energia.

Localizado estrategicamente no Distrito Federal, o Biotic, com seus milhões de metros quadrados, tem sido aclamado como o “novo Vale do Silício” brasileiro. E empresas como a Atmos, que começou com apenas dois membros e agora tem uma equipe de 16, são a prova viva do sucesso desse ecossistema.

“A Atmos é uma das startups que estão no Parque Tecnológico inovando e se conectando com outras iniciativas, e esse é apenas um dos objetivos do Biotic, conectar essas empresas com as demandas da população local, fomentando soluções inovadoras em diversos setores, desde energia até saúde. Além disso estamos em tratativas para a implementação dos primeiros grandes investimentos do parque, ainda em 2023, como a já anunciada pelo GDF, a Universidade Distrital, além de outros grandes projetos a serem anunciados nos dois próximos meses”, explica Gustavo Dias Henrique, presidente do Biotic. O Governo do Distrito Federal tem sido uma peça fundamental nesse processo, investindo e colaborando com iniciativas privadas para impulsionar a inovação.

Somente em 2022, cerca de 10 milhões foram destinados pelos Governo Federal e do Distrito Federal ao Biotic, por meio das entidades Finep, FAP e ABDI, recursos esses que foram destinados a diferentes programas e projetos, com destaque para o Centelha, programa de apoio a ideias inovadoras realizado em conjunto com Mctic e FINEP. Além desse, o edital “Desafios ASG” e o desenvolvimento de uma plataforma de IA (inteligência artificial) com o Poder Judiciário integram a lista.