Brasília Bike Camp e DV na Trilha celebram a inclusão entre os ciclistas

O primeiro dia de competição do Brasília Bike Camp foi uma verdadeira celebração da inclusão no ciclismo. Neste sábado, dia 20, os ciclistas do Projeto Deficiente Visual na Trilha (DV na Trilha) estiveram na pista de prova próxima à Torre de TV Digital, no Setor Taquari, proporcionando momentos inesquecíveis para todos os presentes do maior evento biker da América Latina.

O DV na Trilha é um projeto que prepara e capacita pessoas com deficiência visual para participarem de trilhas, passeios e competições de mountain bike e ciclismo, oferecendo oportunidades de integração, inclusão social, lazer e melhoria da qualidade de vida.

Foto: Jornal de Brasília/Afonso Ventania

Simone Cosenza, presidente do DV na Trilha, destacou a importância do Brasília Bike Camp no calendário da associação. “É uma grande honra fazer parte desse projeto gigantesco. Os nossos ciclistas esperam ansiosamente por esse momento ao longo do ano, e nesta edição foi tudo maravilhoso. Além de realizar trilhas de passeio, também participamos de uma competição na mesma trilha utilizada pelas demais modalidades. Esse é o nosso objetivo: promover a inclusão”, comemorou.

O ciclista Pedro Willian, de 22 anos, foi o mais rápido na categoria masculina. Ele nasceu com retinose, que afetava seu campo de visão, mas ainda conseguia pedalar sozinho pelas ruas do Distrito Federal. Durante a pandemia, o jovem perdeu grande parte do campo de visão e entrou no DV na Trilha para continuar pedalando.

Foto: Jornal de Brasília/Afonso Ventania

“Fiquei muito surpreso com esse resultado. Agradeço ao meu piloto Ronan Figueiredo pela parceria e pelo excelente resultado. Fazia um bom tempo que não pedalava, então essa vitória foi espetacular. A sensação de estar no Brasília Bike Camp é única”, afirmou o atleta, que participou das três edições da competição.

Marcelo Moita, diretor de comunicação do Brasília Bike Camp, ressaltou que o DV na Trilha vem somando cada vez mais ao evento. “A alegria dos ciclistas do DV na Trilha é contagiante. Eles sempre chegam animados e estão mais do que convidados para a próxima edição; estão convocados”, brincou o diretor.

Além das provas com os ciclistas do DV na Trilha, o primeiro dia do Brasília Bike Camp incluiu competições nas modalidades XCM e Gravel. No domingo, dia 21, aniversário de Brasília, haverá a largada do Ciclismo de Estrada às 6h, o passeio ciclístico às 9h, as provas da XCO e, para celebrar a grande festa, um show de Jorge Aragão às 18h.