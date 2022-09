Jogador do Cerrado Basquete é convocado para Copa do Mundo 3 x 3 sub-23, na Romênia

A competição 3×3 exige uma dinâmica muito intensa e as bolas de longa distância fazem muita diferença no jogo

Nesta segunda-feira (12), o jogador Daniel Von Haydin recebeu a surpresa de sua primeira convocação pela Confederação Brasileira de Basquete (CBB) para fazer parte do elenco que vai disputar a Copa do Mundo 3×3 sub-23. A competição terá início em outubro e os treinos acontecerão entre os dias 30 de setembro a 3 de outubro, na Vila Olímpica da Mangueira, Ginásio Jamelão, no Rio de Janeiro.

A Seleção Brasileira Masculina sub-23 de 3×3 viajará no dia 5 de outubro para Bucareste, na Romênia. A volta está prevista para o dia 10. Ao todo, seis atletas foram chamados pelo técnico Felipe Alexandre Porto Ferreira. Entre eles, o ala do Verdão mostrou notoriedade na campanha do Novo Basquete Brasil (NBB) e usará a amarelinha ainda neste ano. “Eu sempre me identifiquei com o basquete. Sou apaixonado pelo esporte desde novo. Muito feliz por poder fazer parte da equipe”, disse Von Haydin à imprensa.

A competição 3×3 exige uma dinâmica muito intensa e as bolas de longa distância fazem muita diferença no jogo. Um dos critérios para Daniel Von Haydin ser convocado foi que o jogador cai como uma luva por ser um arremessador de elite em nível nacional nos dias atuais. Como prova disso, desde as suas temporadas na Liga de Desenvolvimento (LDB) mantém o recorde de bolas (12) de três pontos convertidas em uma única partida. “O meu diferencial são as bolas de três. Foi um quesito que quis evoluir e foquei isso na minha carreira”, comenta o atleta.

O ala, nascido em Porto Ferreira (SP), se interessou pelo esporte com 12 anos. Usava as ruas da cidade para complementar e aprimorar o seu talento. Na escola Sesi, era reconhecido, viam o potencial e o interesse. Seguiu com o sentimento de paixão pelo basquete e com 17 anos, depois de muitas peneiras, a primeira oportunidade surgiu quando o técnico Rodolfo Thomaz o concedeu o voto de confiança. Dessa forma, o jogador foi para o time Limeira (SP). Passou por quatro clubes até chegar no mais recente, o Cerrado.

Confira a convocação:

Daniel Von Haydin – Cerrado Basquete/DF

Rafael Rachel de Souza Silva – Clube de Regatas do Flamengo/RJ

Ítalo dos Santos Pereira – Botafogo FR/Maricá RJ

Erike Silva De Moura Lima – Botafogo FR/Maricá/RJ

Salatiel Dal Bó Hlawatsch – Botafogo FR/Maricá/RJ

Matheus Jordan Santos dos Santos – Sodiê Salgados/Mesquita/Lsb Basquete/RJ