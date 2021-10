Brasília Ambiental reabre cadastro para castração de cadelas

Resultado será disponibilizado até 14 de outubro. As cirurgias começam no dia 15 deste mês

O Instituto Brasília Ambiental, por meio da Unidade de Gestão de Fauna (Ufau), abre, nesta quinta-feira (7), a 4ª Campanha de Castração de Cães e Gatos com atendimento exclusivo para cadelas. O cadastro para essa categoria foi cancelado devido à instabilidade do sistema em que os formulários são disponibilizados e será reaberto com 1.457 vagas no site oficial do órgão. O resultado será divulgado até o dia 14 de outubro.

Confira aqui as regras da campanha para cadelas.

Os atendimentos serão realizados nas clínicas Coração Peludinho, localizada no Gama; Clínica Dr. Juzo, em Samambaia; Clínica PetAdote, no Paranoá; e Animais Hospital Veterinário, em Ceilândia, conforme escolha no ato do cadastro, entre 15 de outubro e 10 de dezembro, sempre de terça a sexta-feira. Acesse aqui as orientações de cada unidade veterinária para o dia da cirurgia do animal.

A Ufau alerta que os tutores já contemplados com uma vaga para outra espécie, nesta mesma campanha, não poderão participar do cadastro atual. Para a realização das cirurgias, é obrigatório o cadastro como usuário externo no Sistema Eletrônico de Informações (SEI), bem como a apresentação de um comprovante de endereço em nome próprio e somente do Distrito Federal, no dia da cirurgia. O não cumprimento dessas obrigações impedirá a realização da cirurgia e o tutor perderá a vaga.

Caso não consiga comparecer na data agendada pelo Brasília Ambiental, o tutor deverá solicitar o cancelamento em até dois dias úteis antes da cirurgia. Já em caso de falta, não serão aceitos novos cadastros do mesmo CPF e endereço por um período de 12 meses.

Para dúvidas sobre o programa de castração entre em contato pelo e-mail [email protected].