Brasília amanhece o sábado de carnaval com chuva

Característica que permeia o carnaval de Brasília e já se tornou marca registrada durante a festa na capital federal marcou presença já nas primeiras horas deste sábado (18), primeiro dia de carnaval. O DF amanheceu já com chuva forte e céu nublado, tornando mais difícil a vida de quem vai curtir o feriado em eventos abertos ou blocos de rua.

Durante a manhã, a temperatura ficou em 18º e a previsão máxima pro dia é de 28º. A chuva deve permanecer durante a manhã com menos chance de voltar no período da tarde. Para quem já é acostumado com o carnaval da capital, o momento chuvoso não deve ser um empecilho para a diversão.

Nas redes, internautas comentaram a recorrência do período chuvoso em dias de festa. Veja:

em Brasília não existe carnaval sem chuva — juh ᶜʳᶠ (@juhavrechak_) February 18, 2023

A semana inteira com dois sóis pra cada em Brasília.



Sábado de carnaval? Chuva. 😬 — T’Challa (@thi_henrique) February 18, 2023

A semana toda fazendo um calor infernal em Brasília e chega o fds e tome chuva 🤡🤡 — Lena Jéssica (@lenajssica) February 18, 2023