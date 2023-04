Brasília 63 anos: oito coisas que você não sabia sobre a capital

Confira algumas curiosidades sobre a capital federal, que faz 63 anos nesta sexta-feira (21)

Brasília é conhecida pelas belezas arquitetônicas, urbanísticas e paisagísticas de Oscar Niemeyer, Lúcio Costa e Burle Max e pelos desenhos e esculturas de Athos Bulcão. Muito se fala também da inauguração da cidade pelo então presidente da República Juscelino Kubitschek.

Mas você sabia que a capital federal, que atualmente abriga mais de 4 milhões de pessoas, vai muito além do “avião”, o denominado Plano Piloto? Confira abaixo uma lista de 10 curiosidades sobre a capital, elaborada por Gilberto Assis, professor de História do Colégio Marista de Brasília – unidade Asa Sul.

1 – Nome da cidade – “Brasília” foi escolhido em 1823, mais de 100 anos antes da inauguração da cidade, por José Bonifácio de Andrada por conta de uma espécie de orquídea muito bonita que existia em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro;

2 – Transferência do litoral para o interior – a crítica à concentração da população brasileira no litoral apareceu pela primeira vez no livro “História do Brasil”, de 1627, do frei franciscano Vicente de Salvador. Já a menção à transferência da capital para o interior apareceu pela primeira vez durante a Inconfidência Mineira (1789) mas só figurou nas disposições transitórias da Constituição de 1824

3 – Muito além do avião – Além do Plano Piloto, Brasília conta com outras 32 regiões administrativas. No total são 33 regiões administrativas que abrigam mais de 4 milhões e 200 mil pessoas;

4 – E as esquinas? – O Plano Piloto de Brasília não possui esquinas. Ele é dividido em quadras e não há interseções entre avenidas e ruas. Além disso, não existem nomes de ruas e avenidas como em outras cidades brasileiras. Em Brasília, os endereços são compostos por letras e números, seguindo uma sequência lógica;

Foto: Agência Brasília

5 – A Papuda – O Complexo Penitenciário da Papuda recebeu esse nome porque na região morava uma mulher com bócio, doença causada pela deficiência de iodo na alimentação e que provoca um inchaço no pescoço gerando um grande “papo”;

6 – Dois lagos – A capital federal possui apenas um lago artificial denominado “Paranoá”. Mas na realidade deveriam existir dois lagos em Brasília. No local onde hoje se localiza um bairro chamado “Altiplano Leste” deveria existir um lago duas vezes maior do que o “Paranoá”, que seria chamado de Lago São Bartolomeu, que utilizaria as águas do rio São Bartolomeu;

Foto: Tony Oliveira/Agência Brasília

7 – As pontes – Brasília possui no total quatro pontes sobre o Lago Paranoá: uma no Lago Norte – ponte do Bragueto – e três no Lago Sul: Ponte JK, Ponte Costa e Silva e Ponte das Garças. A ideia inicial era de que no Lago Norte deveriam ser construídas mais duas pontes, mas tais projetos nunca saíram do papel;

Foto: Lúcio Bernardo Jr./ Agência Brasília

8 – O Parque da Cidade – O Parque Sarah Kubitschek possui 420 hectares – equivalente a mais de 580 campos de futebol – é um dos maiores parques do mundo, superando inclusive o Central Park de Nova Iorque, que possui 320 hectares. Ele tem uma vasta área verde e serve de lazer e recreação para a população local;

Foto: Agência Brasília