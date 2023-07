Duas praias brasileiras estão entre as mais bonitas do mundo, segundo novo ranking

A praia do Sancho, em Fernando de Noronha (PE), conhecida pelo seu mar azul cristalino e seu visual paradisíaco, foi eleita a 23º praia mais bela do mundo

O que faz uma praia ser considerada bonita? A tonalidade da água? O tipo de areia? Vegetação? Vista ao redor? São muitos critérios a serem avaliados e há ainda fatores pessoais, já que cada um tem suas preferências. Mas a revista Architectural Digest tentou elencar as 39 praias mais bonitas do mundo – e duas delas são brasileiras, de acordo com a publicação.

A praia do Sancho, em Fernando de Noronha (PE), conhecida pelo seu mar azul cristalino e seu visual paradisíaco, foi eleita a 23º praia mais bela do mundo. “Enquanto aproveita as águas luminescentes e as areias em tons de marfim, não deixe de admirar o vulcão extinto do Morro do Pico, localizado na costa junto com outras formações rochosas”, recomenda a revista aos visitantes.

Em 36º lugar, está uma praia bastante conhecida pelos brasileiros: a de Ipanema, no Rio de Janeiro. “Talvez não tão famosa quanto Copacabana, a Praia de Ipanema também ganhou fama mundial após o hit ‘Garota de Ipanema’. O recorde da bossa nova, que ficou no topo das paradas de meados da década de 1960, é parcialmente responsável pelo amplo reconhecimento da praia, mas a beleza natural de tirar o fôlego também é um fator notável”, diz a publicação.

A lista da Architectural Digest foi publicada no final de junho e conta ainda com praias da Indonésia, Tailândia, Austrália, Grécia, México, Colômbia, Havaí, entre outros países.

Confira o Top 5 praias mais bonitas do mundo:

1. Ora Beach, na Indonésia

“Localizada na ilha de Seram, Ora Beach se destaca entre a variedade de belas praias da Indonésia por seu isolamento e ambiente natural quase intocado”, diz a Architectural Digest.

2. Champagne Beach, na República de Vanuatu

A praia tem esse nome devido ao formato único de seu litoral, que lembra uma taça de champagne. Ela é habitada principalmente por visitantes de cruzeiros australianos e é conhecida por sua areia fina e águas cristalinas, onde é possível fazer mergulhos, segundo a revista.

3. Horseshoe Bay, em Bermudas

“Com areia rosa milenar e vistas pitorescas, Horseshoe Bay é a praia dos sonhos de qualquer fotógrafo. Para aventureiros, Horseshoe Bay também é conhecida por sua abundância de formações rochosas e cavernas escondidas prontas para serem exploradas”, justifica a revista.

4. Whitehaven Beach, na Austrália

A praia é protegida pelo Parque Nacional das Ilhas Whitsunday. São 7,2 km de costa “intocada” e há grandes barreiras de corais nas proximidades, afirma a Architectural Digest.

5. Cannon Beach, em Oregon

“Além de um litoral repleto de formações rochosas naturais, Cannon Beach também abriga papagaios-do-mar que nidificam (formam ninhos) em Haystack Rock nos meses de primavera e verão”, diz a publicação.

Veja a lista completa:

Ora Beach, Indonésia

Champagne Beach, República de Vanuatu

Horseshoe Bay, Bermudas

Whitehaven Beach, Austrália

Cannon Beach, Oregon, EUA

La Playa Escondida, México

Ilha Usedom, Alemanha

Hanauma Bay, Havaí

Race Point Beach, Provincetown, Massachusetts

Driftwood Beach, Geórgia, EUA

Pebble Beach, Califórnia, EUA

Anse Intendance, Seychelles

Sardinia Emerald Coast, Itália

Praia Navagio, Grécia

Praia Reynisfjara, Islândia

Praia Nacpan, El Nido, Filipinas

Pfeiffer Beach, Califórnia, EUA

Praia Étretat, França

Zlatni Rat, Brac, Croácia

Coffee Bay, África do Sul

Essaouira, Marrocos

Ilha Ibo, Moçambique

Baía do Sancho, Brasil

Parque Tayrona, Colômbia

Praia El Castillo, Tulum, México

Praia Siorarsuit, Groenlândia

Praia White, Boracay, Filipinas

Las Salinas, Ibiza, Espanha

Kaiteriteri Beach, Nelson, Nova Zelândia

Sandwood Bay Beach, Escócia

Tapuaetai Beach, Ilhas Cook

Anse Source D’Argent, La Digue, Seychelles

Scoglio di Monterosso, Cinque Terre, Itália

Tunnels Beach, Kauai, Havaí

Glass Beach, Fort Bragg, Califórnia, EUA

Ipanema, Rio, Brasil

Elafonissi Beach, Crete, Grécia

Maya Bay, Phi Phi Ley, Tailândia

The Twelve Apostles, Victoria, Austrália

Estadão conteúdo