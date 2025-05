Box de emergência do Hospital da Região Leste é recuperado para melhorar atendimento

Com foco na melhoria da infraestrutura e no fortalecimento da segurança e conforto para pacientes e profissionais, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) concluiu recentemente a readequação do box de emergência do Hospital da Região Leste (HRL). O espaço reformado já está em pleno funcionamento e agora conta com sete leitos, incluindo um de isolamento.

A intervenção estruturante incluiu uma série de melhorias: recuperação do teto — que apresentava um buraco causado pela retirada de um antigo aparelho de ar-condicionado —, pintura das paredes, fechamento de janelas, reforço da iluminação e substituição do bate-macas, sistema de proteção que evita danos às paredes provocados por macas, cadeiras de rodas e demais equipamentos hospitalares.

Apesar de manter a capacidade total de leitos, as mudanças representam um salto na qualidade da assistência oferecida no setor de emergência. A necessidade de reforma foi identificada após uma vistoria técnica que avaliou as condições estruturais do hospital.

Segundo a superintendente da Região Leste, Malu Castelo Branco, as melhorias fazem parte de um plano mais amplo de manutenção e modernização das instalações do HRL. “Esses ajustes no box de emergência fazem parte de um conjunto de readequações e manutenções necessárias no HRL para garantir melhor segurança e qualidade nas dependências do hospital, tanto para os usuários quanto para os profissionais que trabalham na unidade”, afirmou.

Malu adiantou ainda que novas intervenções estão previstas para os próximos meses, incluindo reformas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e no segundo andar do hospital. As próximas etapas terão como foco principal a adaptação de espaços e a ampliação do número de leitos de enfermaria, reforçando o compromisso da gestão com um atendimento mais humanizado e eficiente.

Com informações da SES-DF