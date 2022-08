Boulevard Shopping inaugura posto de troca de figurinhas

O espaço, localizado no 2º piso, ficará aberto de segunda a sábado, de 10h às 22h e domingo de 13h às 19h

O Boulevard Shopping Brasília inaugurou, nesta semana, um posto de troca de figurinhas do álbum da Copa do Mundo 2022. O espaço, localizado no 2º piso, ficará aberto de segunda a sábado, de 10h às 22h e domingo de 13h às 19h.

“Montar um álbum de figurinhas da Copa do Mundo é uma paixão que atravessa gerações, reúne amigos e cria memória afetiva entre pais e filhos. O Boulevard Shopping Brasília acredita em estimular esses bons momentos e, por isso, é parceira no projeto Cromos da Copa do Mundo Qatar 2022”, afirma Elisa Mirsky, coordenadora de Marketing do Boulevard.

Recentemente, o Conjunto Nacional também inaugurou uma área especial para que os colecionadores possam completar seus álbuns mais rapidamente. Lá, também são vendidas as figurinhas e o álbum oficial da Copa.