Boulevard do Túnel de Taguatinga ganha semáforos e calçadas

A região do boulevard do Túnel de Taguatinga ganhou semáforos e mais calçadas. As instalações foram feitas no trecho que fica entre a Estrada Parque Taguatinga (EPTG) e a Avenida Comercial, na altura onde está localizado um posto de gasolina de um lado e uma igreja evangélica do outro.

Semáforos serão usados para dar segurança à travessia de pedestres na área superior do túnel | Foto: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília

Foram instalados quatro sinaleiros – dois na pista marginal sul e dois na pista do BRT. Por enquanto, os semáforos estão desativados, mas serão usados para garantir a travessia de pedestres na área superior do túnel. Atualmente, apenas a pista marginal sul está aberta para o trânsito de veículos no boulevard.

Os passeios construídos permitem a ligação entre a pista que sai da EPTG e segue no sentido Brasília – Ceilândia, a via do BRT (Bus Rapid Transit), a pista marginal sul e a comercial. “Foram feitos 450 metros quadrados de calçadas”, informa o engenheiro civil André Borges. “Essa é uma das três passagens de pedestres neste trecho do boulevard”.

Com investimento de R$ 275,7 milhões e geração de 400 empregos, o Túnel de Taguatinga é considerado a maior obra em execução no Distrito Federal. A expectativa é que 137 mil motoristas que transitam diariamente pela região administrativa sejam beneficiados com a construção da obra viária.

