Bombeiros veteranos atuarão em escolas de gestão compartilhada

A cerimônia de apresentação dos 61 bombeiros veteranos que reforçarão a atuação nas escolas de gestão compartilhada foi realizada nesta segunda-feira (19) e contou com participação da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF). O evento marca a conclusão do processo de capacitação e a designação dos profissionais para as unidades escolares em que irão exercer funções de apoio à segurança e à promoção da cultura de paz.

O grupo passou por uma formação com 30 horas de conteúdo teórico, 60 horas de estágio prático em escolas da rede e 8 horas de capacitação em primeiros socorros. O objetivo é prepará-los para atuar de maneira integrada com as equipes pedagógicas e de segurança das instituições, contribuindo para um ambiente escolar mais seguro, acolhedor e preventivo.

Os bombeiros veteranos serão lotados inicialmente no Centro de Ensino Médio 1 (CEM 1), no Riacho Fundo, e no Centro Educacional Miriam Ervilha (CED Miriam Ervilha), em Água Quente.

“A experiência desses profissionais é fundamental para a construção de um ambiente escolar que priorize o cuidado, a cidadania e a prevenção. Essa é uma iniciativa que une segurança e educação”, afirmou o secretário de Segurança Pública do DF, Sandro Avelar.

Para a secretária de Educação do Distrito Federal, Hélvia Paranaguá, a presença dos bombeiros veteranos nas escolas representa um reforço significativo na missão de garantir um ambiente escolar saudável. “Essa é uma ação que une dois pilares fundamentais da nossa sociedade: a educação e a segurança. Os bombeiros veteranos chegam para somar à rotina das escolas, ajudando na mediação de conflitos, no acolhimento dos estudantes e na construção de uma cultura de paz. É uma iniciativa que cuida das nossas crianças e jovens em todos os sentidos — pedagógico, social e emocional”, destaca.

Segundo o secretário-executivo de Segurança Pública, Alexandre Patury, a chegada dos militares é um avanço importante na construção de políticas preventivas. “Trata-se de um projeto que alia preparo técnico, experiência e compromisso com o bem-estar da comunidade escolar”, destaca.

Projeto

O projeto das escolas de gestão compartilhada (EGCs) é fruto de uma parceria entre as secretarias de Segurança Pública (SSP-DF) e de Educação (SEEDF) para realização de ações conjuntas. O objetivo é proporcionar uma educação de qualidade, bem como construir estratégias voltadas à segurança comunitária e ao enfrentamento da violência no ambiente escolar, promovendo uma cultura de paz e o pleno exercício da cidadania.

“Com a recente contratação de mais uma turma de 61 Bombeiros veteranos, completamos 25 escolas de gestão compartilhada e damos um importante passo na busca do objetivo estabelecido no Plano de Governo do GDF, de alcançar 40 Escolas Cívico Militares até o ano de 2026”, finaliza o subsecretário de Gestão Compartilhada da SSP-DF, Alexandre Ferro.

