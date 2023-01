Bombeiros socorrem homem que se afogou em córrego em Planaltina

Rapaz pulou na água e acabou se ferindo na queda, sendo arrastado por uma forte correnteza em seguida

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) prestou atendimento a um homem de 34 anos que teve um princípio de afogamento na manhã deste domingo (29), no córrego do Pipiripau, aos fundos do Vale do Amanhecer, em Planaltina-DF.

O homem já havia sido resgatado por amigos quando os bombeiros chegaram. Os militares foram informados de que o rapaz pulou na água e acabou se ferindo na queda, sendo arrastado por uma forte correnteza em seguida. Ele submergiu por alguns momentos, mas foi resgatado pelos colegas.

O homem estava consciente, mas desorientado. Ele sofreu um ferimento superficial na testa ao pular na água. Os bombeiros o transportaram ao Hospital Regional de Planaltina (HRP).