Bombeiros socorrem homem atropelado próximo ao ParkShopping

Vítima ficou no local de 1h até às 6h, quando os bombeiros chegaram no local do atropelamento

Um homem foi atropelado na madrugada desta quarta-feira (2), na Epia Sul, próximo ao ParkShopping, sentido Candangolândia. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi ao local prestar socorro à vítima. Segundo os militares, o atropelamento ocorreu por volta de 1h e o homem ficou no local até às 6h23, horário da chegada dos bombeiros. Os militares não repassaram informações sobre o autor do atropelamento. O homem não se feriu com gravidade e foi levado ao Hospital de Base. Também não se sabe se a vítima vive em situação de rua.