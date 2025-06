Bombeiros resgatam jovem de apartamento em chamas em Taguatinga

Um jovem foi resgatado na tarde desta segunda-feira (9) de um apartamento em chamas em Taguatinga, no Distrito Federal. O incêndio ocorreu por volta das 17h39, em um imóvel localizado no primeiro andar de um prédio de três pavimentos, na QNB 13, lote 03. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência com o apoio de quatro viaturas.

Ao chegarem ao local, os militares encontraram o apartamento tomado por fumaça e iniciaram imediatamente o combate às chamas. Graças à ação rápida da equipe, o fogo foi contido antes de se espalhar, ficando restrito ao quarto, onde danificou uma escrivaninha e algumas peças de roupa.

Durante a operação, a equipe de salvamento localizou um jovem identificado como B. R. A. M., cuja idade não foi divulgada. Ele foi socorrido pelo SAMU 156 e encaminhado ao Hospital Regional de Taguatinga, consciente, mas desorientado, com sintomas de intoxicação por fumaça.

A perícia do CBMDF foi acionada para investigar as causas do incêndio, que ainda são desconhecidas. O imóvel foi deixado sob responsabilidade do síndico do prédio.