Bombeiros resgatam corpo em área indígena

No final da manhã desta terça-feira (21), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender uma ocorrência na área indígena localizada na região do Noroeste, onde havia indícios de que um corpo poderia estar enterrado naquela localidade.

As buscas foram iniciadas, inclusive com auxílio de cachorros, e logo os animais encontraram o suposto local onde haveria um corpo. A partir daí, começou o trabalho de escavação, de cerca de 1,5 metro.

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi retirado do local, e a área ficou sob cuidado da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Ainda não há nenhuma informação sobre a circunstância do óbito.