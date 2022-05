Bombeiros do DF se colocam a disposição para atuar em Pernambuco

Em nota, os militares informam a disposição de equipes de salvamento terrestre e salvamento com cães

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) se colocou a disposição para atuar em Pernambuco. O estado passa por emergência em 14 municípios por conta das chuvas, que se intensificaram no último final de semana.

Em nota, os militares informam a disposição de equipes de salvamento terrestre e salvamento com cães. “Para que a atuação destes militares seja realizada é necessário o acionamento por parte das autoridades daquele Estado, respeitando a jurisdição e autonomia do Comando da Operação”, explica a corporação.

Nesta segunda-feira (30), o número de mortes registradas subiu para 93, além de 26 desaparecidos, mais de cinco mil desabrigados e 533 desalojados.

As chuvas na região já somam mais de 70% do volume previsto para todo o mês de maio.

“Dessa forma, as guarnições do CBMDF estão em condições, prontas para atuarem, caso sejam acionados de acordo com a análise do Comando local”, finaliza a nota.