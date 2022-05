Mulheres serão foco de debates na CLDF essa semana

Câmara Legislativa promove 3ª Semana Legislativa pela Mulher

É uma excelente oportunidade da CLDF contribuir para o debate e fortalecer a organização de movimentos e mulheres na luta contra a violência e por mais participação na política”, comenta a deputada distrital Arlete Sampaio (PT) a respeito do evento que terá início hoje (31) na Câmara Legislativa do DF. É a terceira edição da Semana Legislativa pela Mulher, uma iniciativa da Casa para conscientizar sobre a importância das mulheres na sociedade e na política. Um dos pontos altos da semana será a realização de uma sessão ordinária especial, na terça, para votação de projetos de lei relativos à pauta feminina.

O objetivo da iniciativa é fortalecer a voz das mulheres, sejam elas da política ou não. Como a parlamentar Júlia Lucy (União Brasil), em 2021, apenas 15% das mulheres ocupam uma cadeira na Câmara Federal. “E o Brasil perde para quase todos os países da América Latina em percentuais de participação política de mulheres”, completou a deputada, que, hoje, é uma das únicas três que exerce a atividade legislativa na capital. “Precisamos incentivar a participação feminina na política brasileira”, defende. Na programação do evento, que se estenderá até a quinta-feira (2), também estão previstas mesas redondas, oficinas e palestras. As inscrições estão abertas.

E não para por ai. Durante a semana, o salão do plenário da Câmara receberá a exposição “Elas no Parlamento”, que vai retratar as mulheres deputadas do Legislativo local ao longo da história. Os participantes terão a oportunidade de assistir a palestras sobre direito das mulheres, equidade de gênero, violência contra a mulher, entre outros temas relevantes para o público feminino. “O intuito é trazer reflexão e mostrar a importância da mulher no cenário político e na sociedade do Distrito Federal. Elucidar que podemos elaborar projetos e políticas públicas que atendam as mulheres de nossa cidade. O intuito é trazer reflexão e mostrar a importância da mulher no cenário político e na sociedade do Distrito Federal. Elucidar que podemos elaborar projetos e políticas públicas que atendam as mulheres de nossa cidade”, avalia a deputada do União Brasil.

Tratando da importância da mulher na política, haverá ainda uma mesa redonda composta pelas três deputadas eleitas para esta legislatura, Arlete Sampaio, Jaqueline Silva (Agir) e Júlia Lucy, para debater a pauta. “Como procuradora especial da Mulher na Câmara Legislativa, considero esta data muito importante para engajarmos mais mulheres na política. “O nosso papel é incentivar e promover campanhas que estimulem a participação feminina em todas as áreas da sociedade”, afirma Júlia Lucy. De acordo com ela, podemos esperar um debate rico acerca da força da mulher. “Vamos conversar sobre a sua importância no cenário político brasileiro. Teremos também oficinas sobre Direitos Humanos e Violência contra a Mulher”, menciona.

Conforme pontua a petista Arlete Sampaio, as mulheres correspondem a mais da metade do eleitorado no Brasil. “No entanto, somos minoria no cenário político, com baixa representação nos parlamentos e nos partidos”, lamenta a distrital. “O Brasil é um dos países com menor representação das mulheres na política”, pontua. Neste ano, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, 77 milhões de brasileiras registradas na Justiça Eleitoral vão às urnas nas eleições de outubro de 2022. Elas representam 53% do eleitorado brasileiro, e, no DF, a diferença também é significativa. São 1.149.293 mulheres contra 977.363 homens. Na capital, elas correspondem a 54% do eleitorado.

Arlete salienta ainda que um momento especial da programação, intitulado “Mulheres que Inspiram”, abrirá espaço para que protagonistas femininas em diversos campos da sociedade exponham a sua trajetória de luta, desafios e conquistas. “Com a Semana Legislativa pela Mulher, a CLDF exerce uma importante tarefa de apoio na conscientização sobre a participação da mulher na sociedade e também sobre a importância de se debater e trabalhar para garantir paridade”, diz a deputada.

Diante disso, Julia Lucy é enfática ao compartilhar que as expectativas para essa edição da Semana são as melhores possíveis. “O PL 1748/2021, de minha autoria, estará na pauta essa semana, e, de acordo com ele, é dispensável o consentimento de ambos os cônjuges nas ações de planejamento familiar”, revela.

Já a deputada Arlete Sampaio, chega com a proposta de um projeto de lei que transforma o mês de maio em ‘Maio Furta-Cor’ “para trazer mais um tema de extrema relevância para esse mês: a saúde mental materna”, compartilhou a distrital.

A Semana Legislativa pela Mulher será encerrada com uma cerimônia de entrega de Moções de Louvor a mulheres que se destacam por suas contribuições à sociedade do Distrito Federal. “Precisamos debater e pensar em alternativas para alterar esse cenário que exclui as mulheres da política e, muitas vezes, de espaços da sociedade. É essencial cobrar paridade. Esse debate, principalmente em ano eleitoral, é essencial”, finaliza Julia Lucy.