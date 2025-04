Bombeiros controlam incêndio em carro no SIA

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu, às 17h01 desta quinta-feira (17), uma ocorrência de incêndio veicular no Setor de Indústrias e Abastecimento (SIA), Trecho 10, em frente à loja Ciatoy.

Foram empregadas três viaturas no atendimento. No local, os bombeiros encontraram um Fiat Palio, de cor vermelha, com chamas no compartimento do motor. A equipe iniciou imediatamente o combate ao fogo, utilizando água e espuma. A ação impediu que o veículo fosse totalmente consumido pelas chamas.

O condutor foi avaliado pelos socorristas e não precisou ser transportado ao hospital.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas. Após a atuação da equipe, o veículo foi deixado aos cuidados do proprietário.