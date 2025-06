Bombeiros combatem incêndio em residência em Samambaia

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu um incêndio em uma residência na Quadra 506, Conjunto 12, em Samambaia, às 16h52 do dia 11 de junho de 2025. Duas viaturas foram empenhadas para o combate às chamas.

Ao chegar ao local, as equipes encontraram muita fumaça saindo da casa. Após avaliação dos riscos, os bombeiros acessaram o interior da residência e utilizaram linhas de mangueiras para extinguir o fogo. Não houve registro de vítimas.

A perícia do CBMDF foi acionada para apurar as causas do incêndio, que ainda são desconhecidas. O imóvel ficou sob a responsabilidade do proprietário.