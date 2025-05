Bombeiros combatem incêndio em igreja na região de Taguatinga

Nesta quarta-feira (7), um incêndio atingiu a Igreja Lagoinha em Taguatinga Norte. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a ocorrência foi atendida às 15h26 com sete viaturas. Não houve vítimas.

Ainda conforme o CBMDF, as equipes encontraram muita fumaça saindo do interior da edificação. O acesso foi facilitado pelo responsável do imóvel, permitindo que as guarnições iniciassem de imediato o combate às chamas, que estavam confinadas na sala técnica de áudio e vídeo e no mezanino acima da sala técnica.

Foram realizadas aberturas estratégicas para ventilação, permitindo a dispersão da fumaça e melhorando as condições de visibilidade e segurança no interior do prédio.

A rápida atuação das equipes evitou que o fogo se alastrasse para outras áreas da igreja. A via precisou ser totalmente bloqueada para atuação das guarnições. A perícia do CBMDF foi acionada para o local.

Até o momento, não há informações sobre a causa do incêndio.