64 mil pessoas com comorbidades se cadastraram para se vacinar

O cadastro é essencial para que a pasta dimensione o quantitativo de vacinas a serem ofertadas a integrantes desse grupo de risco

O site de vacinação do Distrito Federal contabilizou, em pouco mais de 24 horas, 65.315 pessoas com comorbidades. A expectativa é que a imunização se inicie na próxima terça-feira, dia 4. A maior parte do público que se cadastrou tem hipertensão arterial – 19.269 pessoas, o que corresponde a 29,5% do total de cadastrados.

Em seguida, vêm os pacientes com diabetes mellitus 14.918 – 22,84% do total – e imunossuprimidos, que, em número de 6.279, respondem por com 9,6% desse quantitativo. O cadastro é essencial para que a pasta dimensione o quantitativo de vacinas a serem ofertadas a integrantes desse grupo de risco.

Arte: Divulgação/SES



O secretário de Saúde, Osnei Okumoto, alerta: “Oriento todos que possuam comorbidades a entrarem no site e fazerem seu cadastro. Estamos com a previsão de iniciar a vacinação nesta semana, contemplando quem tem síndrome de Down, deficiência permanente, gestantes e puérperas com comorbidades e pessoas em terapia renal substitutiva”. O gestor informa, ainda, que quem tiver alguma dificuldade em se cadastrar no site deve procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima. “Na UBS, a equipe de saúde da família vai direcionar o indivíduo para que o agente comunitário de saúde preencha os dados e faça o cadastro”, explica.

A previsão é que a vacinação para esse grupo comece na próxima terça-feira (4), contemplando pessoas entre 18 e 59 anos. A SES elaborou um calendário vacinal para vacinar o grupo de comorbidades com pessoas entre 55 e 59 anos (fase 1). A previsão é a seguinte:

Arte: Divulgação/SES

As datas apresentadas são estimadas com base na chegada de doses de vacinas ao Distrito Federal. Esses grupos poderão agendar sua vacinação de acordo com o tipo de comorbidade e conforme a faixa etária. Essas datas serão divulgadas no site e nas redes sociais da SES.

O agendamento para o grupo da primeira fase começa na segunda-feira (3) e contemplará pacientes com síndrome de Down com idade entre 18 e 59 anos e pessoas em terapia renal substitutiva entre 18 e 59 anos, além de gestantes e puérperas com comorbidades entre 18 e 59 anos e pessoas com deficiência (PCDs). À medida que a SES receber mais doses, a pasta fará um dimensionamento para viabilizar a vacinação.

Cadastramento

Todo cidadão entre 18 e 59 anos que apresente doenças pré-existentes (veja quadro) deverá se cadastrar para posteriormente agendar a vacinação, conforme liberação de vagas a ser anunciada no site da SES. Veja quais são as comorbidades previstas no Plano Nacional de Operacionalização (PNO) da vacinação contra a covid-19:

Arte: Divulgação/SES



Após se cadastrar, o cidadão deverá aguardar o anúncio do agendamento pelo site.

Durante o cadastramento, o sistema da SES identificará, por meio do CPF do usuário, se ele é portador de alguma comorbidade, no caso de haver registro de atendimentos no SUS. Não havendo esse reconhecimento, a pessoa poderá se cadastrar, apresentando um laudo médico quando for se vacinar. Todos os dados informados devem ser comprovados, pois o cidadão declara estar prestando informações verdadeiras.

As informações são Agência Brasília