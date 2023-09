Bombeiro Mirim ganha horta e composteiras feitas com carrinhos de varrição inutilizados

De iniciativa da Sustentare Saneamento, a entrega será feita nesta sexta-feira (15), às 9h, na Ceilândia

Nesta sexta-feira (15), às 9h, a Sustentare Saneamento vai entregar uma horta e seis composteiras domésticas feitas com carrinhos de varrição inutilizados para o programa Bombeiro Mirim, no Quartel do Corpo de Bombeiros da Ceilândia (APROS). Os engenheiros da empresa farão palestra para os alunos da instituição, entre 7 e 14 anos de idade, ensinando-os a usar as composteiras, a cuidar da horta e a separar corretamente o lixo.

A ação faz parte do programa Escola Sustentável, criado pela Sustentare com a finalidade de estimular a prática de ações ecologicamente responsáveis. “Para evitar o descarte de carrinhos de varrição inutilizados no lixo desenvolvemos as composteiras. Esta solução, além de ajudar a preservar o meio ambiente, vai contribuir para o plantio na horta”, explicou Rejane Costa, superintendente regional da Sustentare Saneamento, empresa que realiza a limpeza pública de Ceilândia, Sol Nascente, Pôr do Sol, Samambaia, Taguatinga e Brazlândia.

“É uma ideia fantástica que vem somar e vai possibilitar que as crianças aprendam a plantar e ter mais noções de sustentabilidade e meio ambiente”, disse o assessor de Projetos Sociais do Corpo de Bombeiros, major Luiz Paulo da Silva. Segundo ele, as próprias crianças cuidarão da horta e das composteiras, com a orientação de um bombeiro monitor.

A compostagem é a transformação dos restos de alimentos (casca de frutas, legumes e verduras) e folhas em adubo realizada por minhocas. Além de permitir o aproveitamento de parte do lixo orgânico, a prática permite enriquecer a produção de horta com adubo de ótima qualidade.

“São diversos os benefícios da compostagem, tais como: redução dos índices de poluição do solo, água e ar; diminuição da quantidade de lixo gerado; aproveitamento dos resíduos orgânicos; proteção do solo contra degradação; produção gratuita e natural de adubo para jardins e hortas; melhoria das condições ambientais e da saúde da população”, frisou Paulo César Ferreira Alves, engenheiro civil da Sustentare que desenvolveu a composteira.

Cada composteira possui duas caixas digestoras de 60 litros, uma caixa coletora de 60 litros, tampa e torneira. As caixas digestoras contêm furos nas laterais para a melhor ventilação e também furos no fundo para a drenagem do biofertilizante, o líquido liberado pelos alimentos. Acompanha matéria orgânica para cama das minhocas (Humus de minhoca + terra preparada).

O Brasil produz cerca de 80 milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano, montante que aumentou 29% nos últimos dez anos, cinco vezes mais do que a taxa de crescimento populacional do período. Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe), somente 4% desses resíduos são reaproveitados ou reciclados.

SERVIÇO

O que: entrega de horta e seis composteiras domésticas para o programa Bombeiro Mirim

Quando: sexta-feira (15 de setembro), às 9h

Onde: Quartel do Corpo de Bombeiros da Ceilândia (APROS – Assessoria de Projetos Sociais), QNM 18 área especial s/n.

Porque: ação da Sustentare Saneamento, por meio do programa Escola Sustentável, com a finalidade de estimular a prática de ações ecologicamente responsáveis.